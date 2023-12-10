"Трамп може звернутися до Путіна і зреагувати не так, як ми очікуємо", - політичний аналітик Волох
Карл Волох, політичний аналітик та блогер розповів, як повернення Трампа може вплинути на війну України з Росією
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Дональд Трамп обіцяв, якщо він стане президентом США, то наведе порядок у війні України з Росією. Але цілком ймовірно, якщо Трамп стане президентом, він може звернутися до президента Росії Путіна, отримати не дуже позитивну відповідь і зреагувати абсолютно не так, як ми сьогодні від нього очікуємо", - зазначив він.
За його словами, у такому випадку, експрезидент США Дональд Трамп може раптом змінити точку на протилежну і прийняти більш жорстку позицію.
"Процеси дуже нелінійні в цій політиці. Коли йдеться про Трампа, можна допустити будь-що. Він надто імпульсивний, щоб його можна було прогнозувати. Хоча останні його виступи взагалі не викликають побоювань", - додав Волох.
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Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, експрезидент США Дональд Трамп випереджає нинішнього президента Джо Байдена у політичному рейтингу.
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