"Трамп може звернутися до Путіна і зреагувати не так, як ми очікуємо", - політичний аналітик Волох

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Дональд Трамп обіцяв, якщо він стане президентом США, то наведе порядок у війні України з Росією. Але цілком ймовірно, якщо Трамп стане президентом, він може звернутися до президента Росії Путіна, отримати не дуже позитивну відповідь і зреагувати абсолютно не так, як ми сьогодні від нього очікуємо", - зазначив він.

За його словами, у такому випадку, експрезидент США Дональд Трамп може раптом змінити точку на протилежну і прийняти більш жорстку позицію.

"Процеси дуже нелінійні в цій політиці. Коли йдеться про Трампа, можна допустити будь-що. Він надто імпульсивний, щоб його можна було прогнозувати. Хоча останні його виступи взагалі не викликають побоювань", - додав Волох.