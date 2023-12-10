Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Трамп може звернутися до Путіна і зреагувати не так, як ми очікуємо", - політичний аналітик Волох
Ексклюзив

"Трамп може звернутися до Путіна і зреагувати не так, як ми очікуємо", - політичний аналітик Волох

10 грудня, 2023 неділя
22:40
Світ Дональд Трамп

Карл Волох, політичний аналітик та блогер розповів, як повернення Трампа може вплинути на війну України з Росією

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Дональд Трамп обіцяв, якщо він стане президентом США, то наведе порядок у війні України з Росією. Але цілком ймовірно, якщо Трамп стане президентом, він може звернутися до президента Росії Путіна, отримати не дуже позитивну відповідь і зреагувати абсолютно не так, як ми сьогодні від нього очікуємо", - зазначив він.

За його словами, у такому випадку, експрезидент США Дональд Трамп може раптом змінити точку на протилежну і прийняти більш жорстку позицію.

"Процеси дуже нелінійні в цій політиці. Коли йдеться про Трампа, можна допустити будь-що. Він надто імпульсивний, щоб його можна було прогнозувати. Хоча останні його виступи взагалі не викликають побоювань", - додав Волох.

  • 11 листопада в інтерв'ю іспанськомовному телеканалу Univision експрезидент США Дональд Трамп висловив припущення, що у випадку повторного обрання на виборах у 2024 році він може використати ФБР та міністерство юстиції для боротьби зі своїми політичними опонентами
  • Згодом конгресмен Джеймі Раскін порівняв гіпотетичний другий президентський термін Трампа з ситуацією в Росії та діями інших авторитарних лідерів у відповідь на завуальовані погрози щодо переслідування політичних опонентів у разі його переобрання.
  • А чинний президент Штатів Джо Байден під час збору коштів на передвиборчу кампанію припустив, що, можливо, він би не балотувався в президенти у 2024 році, якби цього не зробив Дональд Трамп.
  • 5 грудня президент США Джо Байден під час збору коштів на передвиборчу кампанію припустив, що, можливо, він би не балотувався в президенти у 2024 році, якби цього не зробив експрезидент Дональд Трамп.

  • Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, експрезидент США Дональд Трамп випереджає нинішнього президента Джо Байдена у політичному рейтингу.

Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
Читайте також:
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
9 грудня, 2023 субота
Найближчим часом розпочнеться інтенсифікація боїв біля Вугледара, - "Інформаційний спротив"
9 грудня, 2023 субота
Зеленський відправився в Аргентину та вперше в історії України зустрівся з прем'єром Кабо-Верде
Військкомат, Тула
9 грудня, 2023 субота
Проукраїнські агенти проникли у військкомат в російській Тулі
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.66
    Продаж 40.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
10 грудня
23:11
Оновлено
На івгурації нового президента Аргентини Хав'єра Мілеї
Хав'єр Мілей склав присягу президента Аргентини та зустрівся з Зеленським
22:52
Оновлено
Зеленський
Зеленський 11 грудня відвідає США та зустрінеться з Байденом
22:46
Оновлено
Навпроти 9-поверхівки, куди влучила ракета: у Дніпрі спалили народний меморіал в пам'ять про 46 загиблих та 11 зниклих безвісти містян
22:37
Керченський міст
Росія в окупованому Криму мобілізувала десятки тисяч чоловіків, - постпред президента України Ташева
22:36
НАЗК
НАЗК відкрило реєстр декларацій
22:22
Оновлено
Shahed-136
Росіяни запустили з півдня БПЛА типу Shahed: на Одещині працює ППО
22:21
Ексклюзив
Метою росіян в Авдіївці є захопити в полон велику кількість військових ЗСУ, - військовий експерт Ступак
22:02
Байкало-Амурська магістраль
Батько двох дітей, протестував проти фальсифікації виборів 2020 року: що відомо про білоруса, заарештованого за "теракт на БАМі"
21:37
сніг зима погода
На сході та в центрі України ожеледиця, у Києві - туман. Синоптики попереджають про небезпеку
21:28
Ізраїль танк
Ізраїльські війська ліквідували нового командира батальйону ХАМАС
21:12
Матеуш Моравецький
Новий прем'єр Польщі: якщо завтра у сеймі Моравецький не отримає вотум довіри, прем'єром оберуть Туска
21:00
Лауреаткою Премії Сахарова стала Махса Аміні
Іран не дозволив сім'ї загиблої Махси Аміні отримати премію Сахарова у Франції
20:45
Сергій Аксьонов
Після звільнення Криму усі, хто порушив присягу, понесуть покарання, - постпред президента України Ташева
20:39
Польща
Штраф 500 злотих: у Любліні перевіряють, що мешканці спалюють у своїх печах
20:18
Оновлено
"Ворскла" - "Рух" 1:1 (10 грудня 2023 року)
"Ворскла" зіграла в нічию з "Рухом". Результати та розклад 17-го туру УПЛ
20:13
Окупанти намагалися прорвати оборону на Авдіївському напрямку, на фронті відбулося 82 боєзіткнення, - Генштаб
20:00
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан використовує Україну у своїй політичній війні проти ЄС, - експерт-міжнародник Тужанський
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Трамп: примара "Темних часів"
19:37
Нова мечеть у Сімферополі, Крим, 9 грудня 2023 р
У окупованому Криму в головній Соборній мечеті відбувся перший колективний намаз
19:35
Інтерв’ю
книга "Київські адреси Української революції 1917–1921"
"Український Київ - це потужна сила, з якою треба рахуватися": історики Файзулін та Кучерук розповіли, які київські адреси містять живу пам'ять часів Української революції
19:23
Віктор Орбан
Представники Орбана зустрінуться з республіканцями США, сподіваючись домогтися припинення допомоги Україні, - The Guardian
19:15
Ексклюзив
У Софії Київській зустріли Вифлиємський вогонь (10 грудня 2023 року)
У Софії Київській зустріли Вифлеємський вогонь. Й відправили по всій Україні, спершу до Ужгорода
19:07
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Під Новий рік у нас багато що зміниться. Навіть Пентагон має свої загашники, - Рибачук
19:05
Ексклюзив
путін
Політолог Саакян розповів про останню надію Путіна змінити ситуацію у війні проти України
19:00
кіно, люди дивляться фільм
Пристрасті, ревнощі, помста та примирення. Підбірка українського кіно про любов
18:57
Сектор Гази
ГУР заявило про успішне завершення евакуації українських громадян з сектору Гази
18:31
Євробачення 2023
Європейська спілка телерадіомовлення відхилила вимогу заборонити участь Ізраїлю в Євробаченні
18:31
Огляд
Пожежа на нафтобазі у Луганську
Пожежа на заводі у Москві, атака дронами та вибух на нафтобазі в окупованій Макіївці: де у росіян вибухало й палало цього тижня
18:12
OPINION
Заставка Княжицький. Політика
Зрада скасовується. ЄС підтримав українських перевізників, США нададуть допомогу
18:07
OPINION
Віталій Гайдукевич
Диявол дрібниць, культура пам’яті та тонке відчуття стилю і доречності формату
17:34
Інтерв’ю
Володимир Путін
Путін створює ефемерну реальність наче він перемагає у війні, щоб добитись результатів у переговорах, - Фейгін
17:24
блокада кордону
До Польщі залізницею прибули перші українські фури
17:02
Президент України в Аргентині
В Аргентині Зеленський зустрівся з президентами Уругваю, Парагваю та Еквадору
16:40
Світло
Північ Донеччини та частково Краматорськ лишилися без світла
16:18
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
"Знахабніли геть?!" Путін невдоволений, що українські дрони на передовій "літають, як мухи над головою"
16:15
Ексклюзив
Володимир Путін
Наївно сподіватись, що після смерті Путіна ситуація зміниться, - політолог Федорчук
16:06
Олексій Навальний
"Переконати 10 людей - мінімум для кожного": Навальний не виходить на зв'язок після того, як його команда почала агітацію проти Путіна
16:01
OPINION
Володимир Гевко
Рейтинги військових високі тому, що політики не справляються
15:50
Херсон
Окупанти обстріляли житлову забудову в Херсоні: поранення дістав чоловік
15:37
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з Макроном наступний французький оборонний пакет допомоги
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV