Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Трансфер футболіста Коноплянки в Європу зірвався, - ЗМІ

Трансфер футболіста Коноплянки в Європу зірвався, - ЗМІ

1 лютого, 2022 вiвторок
21:43
Спорт Євген Коноплянка

Вінгер донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка не перейде в австрійський ЛАСК у це трансферне вікно

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, трансфер Євгена Коноплянки в ЛАСК зірвався через травми центрального захисника і форварда австрійського клубу, яким шукають заміни. Тепер європейці не можуть задовольнити фінансові запити українця, з яким уже було погоджено 1,5-річний контракт.

Відновилися переговори Коноплянки із клубом із чемпіонату Туреччини. Також є інтерес від команд із Польщі та Угорщини, де досі відкрите трансферне вікно.

Через травми 32-річний Євген Коноплянка у цьому сезоні зіграв лише два матчі. Його контракт завершується влітку. Transfermarkt оцінює лівого вінгера у 1,5 млн євро. Футболіст пропустив перші тренувальні збори і займався пошуком нової команди.

Найкращу свою гру Коноплянка показав у "Дніпрі", де за основну команду грав з 2008 по 2015 рік. Після цього півзахисник перейшов в іспанську "Севілью". У Європі також пограв за німецький "Шальке".

На рахунку Коноплянки 86 матчів і 21 гол за збірну України з футболу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Шахтар
трансфери
Євген Коноплянка
ЛАСК
Читайте також:
Світлана Тихановська
30 січня, 2022 неділя
Якщо Лукашенко воюватиме з Україною або армія РФ залишиться після навчань, білоруська опозиція перейде до нестандартних дій, - офіс Тихановської
Алексей Данилов
31 січня, 2022 понедiлок
Підготовка РФ до повномасштабного вторгнення займе до 7 днів, поки ми цього не бачимо, - Данілов
Дмитро Ярош
29 січня, 2022 субота
Ярош до Зеленського: Перед тим, як щось виголошувати, думайте і не підігравайте російській агентурі
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.22
    Купівля 28.22
    Продаж 28.53
  • EUR
    Купівля 31.64
    Продаж 32.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
1 лютого
23:07
Ексклюзив
Олексій Голобуцький
Щоб вийти на рівень Східної Європи Україна має скористатися моментом і вийти з конкретними планом, на що Захід повинен видати гроші, - політтехнолог Голобуцький
23:05
Байден
У разі потреби Байден готовий взяти участь у врегулюванні ситуації навколо України, - Псакі
22:57
Том Бреді
Культовий гравець в американський футбол Бреді оголосив про закінчення кар'єри
22:46
Трухін дтп
"Тихенько піду, а потім знайдемося і я віддячу": журналісти оприлюднили відео, де Трухін після ДТП пропонував хабар поліції та не хотів публічності
22:42
РНБО
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про план реалізації Стратегії кібербезпеки України
22:37
Інфографіка
Олександр Абраменко
Олімпіада-2022: хто і в яких видах спорту представить Україну в Пекіні
22:28
Atlas Weekend
Тепер вже не Atlas Weekend: український фестиваль змінив назву
22:04
Обидва їхали на зелений: у Оболонському районі Києва дві автівки зіштовхнулися на перехресті, водіїв госпіталізували
21:55
Наталка Діденко
Україну накриють морози, рвучкий вітер і сніг, - синоптик Наталка Діденко
21:47
Сергій Шкарлет
МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента Києво-Могилянської академії, буде наказ про нові вибори, - Шкарлет
21:36
Ексклюзив
Політолог Саакян: Війна між Україною та РФ може сформувати нову архітектуру світу або посилити стару, адже відбулася інтернаціоналізація конфлікту
21:11
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа
Промоутер Усика анонсував, коли відбудеться другий супербій українця проти Джошуа
21:10
Ексклюзив
Українська армія отримала б додаткових 30 млрд грн від перенаправлення військового збору в спецфонд держбюджету, – експерт
21:09
Микола Чаус
Екссудді Чаусу змінили запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у понад 700 тис. грн
21:05
Путін
Путін: Вступ України до НАТО підірве російську безпеку
21:02
Іван Ордець
Не шкодую, але сумую за збірною України, - футболіст, який під час війни покинув "Шахтар" і втік у Росію
20:44
Рада міністрів Польщі 1 лютого ухвалить постанову про передачу Україні боєприпасів та ПЗРК, - міністр оборони Блащак
20:25
Зеленський
Це буде важливий сигнал: Україна очікує моменту, коли Росія відведе війська, - Зеленський
20:19
Олександр Усик
Усик розпочав тренування у професійному футбольному клубі зі Житомира
19:44
збірна України, футзал
Україна зіграє проти Росії у півфіналі Євро-2022 з футзалу
19:38
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
"Сьогодні наші нації об'єднані заради миру": Зеленський і Джонсон провели зустріч, де обговорили низку заходів для стримування агресії Росії проти України
19:27
На столичній Оболоні загинув чоловік після падіння з вікна багатоповерхівки
19:25
Ексклюзив
"Будь-яка співпраця буде відбуватись у певному "коридорі" і там ми маємо взяти максимум", - екснардепка про альянс Україна-Польша-Велика Британія
19:23
Інфографіка
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Повний розклад зимових Ігор у Пекіні
19:06
Андерс Брейвік
Суд Норвегії відмовився достроково звільнити терориста Брейвіка, який розстріляв 77 людей у 2011 році
18:58
Жозеп Боррель
Запуск "Північного потоку-2" залежатиме від ситуації в Україні, - Боррель
18:35
Ексклюзив
Зорян Шкіряк
"Щоб здійснити провокації з силовиками, не потрібно 1,5 тис. "тітушок": ексзаступник Авакова Шкіряк про запобігання акції з метою дестабілізації в країні
18:34
Володимир Вірчис
У поліції назвали основні версії смерті відомого боксера Вірчиса, якого знайшли повішеним
18:33
Владислава Магалецька
Очільниця Держпродспоживслужби Магалецька подала заяву на звільнення
18:28
хабар
Вимагала $11 тис. за захист дисертації: у Хмельницькому затримали доцента університету
18:27
Метінвест
Правоохоронці проводять обшуки на гірничих підприємствах Метінвесту Ахметова, компанія заявила про "необґрунтований тиск на бізнес"
18:23
Юрій Голубан
Суд заарештував полковника поліції Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень
18:18
Нафтогаз
Юристи Костянтина Жеваго прокоментували дії правоохоронців стосовно шахраїв з Нафтогазу
18:17
польща кордон
Польща у 2021 році майже на третину збільшила видачу віз українцям
18:11
Блінкен Лавров
Блінкен заявив Лаврову про готовність далі обговорювати "гарантії безпеки" та закликав РФ до негайної деескалації на кордонах України
18:06
Зузана Чапутова
"Не можемо дозволити собі діяти як нерішуча чи слабка ланка Східного флангу НАТО": Словаччина виступила за збільшення присутності сил Альянсу в країні
18:02
Фільм "Стоп-Земля" Катерини Горностай за другий тиждень прокату зібрав понад мільйон грн
18:00
генеральна репетиція ходи у Львові
Фарс і папірець: нардеп Михайло Бондар про "армійський" указ Зеленського
17:50
Марк Цукерберг
Цукерберг продав криптовалютний проєкт Diem за $182 млн
17:50
Усман Дембеле
У "Барселоні" вирішили поставити крапку в скандальній трансферній історії чемпіона світу, якого женуть з клубу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV