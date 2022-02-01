Трансфер футболіста Коноплянки в Європу зірвався, - ЗМІ

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.



За інформацією джерела, трансфер Євгена Коноплянки в ЛАСК зірвався через травми центрального захисника і форварда австрійського клубу, яким шукають заміни. Тепер європейці не можуть задовольнити фінансові запити українця, з яким уже було погоджено 1,5-річний контракт.



Відновилися переговори Коноплянки із клубом із чемпіонату Туреччини. Також є інтерес від команд із Польщі та Угорщини, де досі відкрите трансферне вікно.

Через травми 32-річний Євген Коноплянка у цьому сезоні зіграв лише два матчі. Його контракт завершується влітку. Transfermarkt оцінює лівого вінгера у 1,5 млн євро. Футболіст пропустив перші тренувальні збори і займався пошуком нової команди.



Найкращу свою гру Коноплянка показав у "Дніпрі", де за основну команду грав з 2008 по 2015 рік. Після цього півзахисник перейшов в іспанську "Севілью". У Європі також пограв за німецький "Шальке".



На рахунку Коноплянки 86 матчів і 21 гол за збірну України з футболу.

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