Трансфер футболіста Коноплянки в Європу зірвався, - ЗМІ
Вінгер донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка не перейде в австрійський ЛАСК у це трансферне вікно
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
За інформацією джерела, трансфер Євгена Коноплянки в ЛАСК зірвався через травми центрального захисника і форварда австрійського клубу, яким шукають заміни. Тепер європейці не можуть задовольнити фінансові запити українця, з яким уже було погоджено 1,5-річний контракт.
Відновилися переговори Коноплянки із клубом із чемпіонату Туреччини. Також є інтерес від команд із Польщі та Угорщини, де досі відкрите трансферне вікно.
Через травми 32-річний Євген Коноплянка у цьому сезоні зіграв лише два матчі. Його контракт завершується влітку. Transfermarkt оцінює лівого вінгера у 1,5 млн євро. Футболіст пропустив перші тренувальні збори і займався пошуком нової команди.
Найкращу свою гру Коноплянка показав у "Дніпрі", де за основну команду грав з 2008 по 2015 рік. Після цього півзахисник перейшов в іспанську "Севілью". У Європі також пограв за німецький "Шальке".
На рахунку Коноплянки 86 матчів і 21 гол за збірну України з футболу.
- 29 грудня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що у найближче трансферне вікно в клубі будуть роздумувати щодо майбутнього Євгена Коноплянки.
- 17 січня у "Шахтарі" підтвердили, що Коноплянка шукає собі новий клуб.
- 17 січня стало відомо, що "Дніпро-1" не планує підписувати Євгена Коноплянку.
- 26 січня повідомлялось, що головним претендентом на Коноплянку є ЛАСК.
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