Треба назавжди відбити у Путіна бажання використовувати атомні станції для тероризму, - Порошенко

Про це повідомив у себе в facebook Петро Порошенко.

Коментуючи ситуацію за Запорізькій АЕС, Порошенко сказав: "я вважаю, що це називається ядерний тероризм. І вважаю, що це божевілля, оскільки це в 10 разів потужніше, ніж Чорнобильска станція. І отже катастрофа буде в 10 разів страшнішою. Може нормальна людина відкривати артилеристський вогонь по ядерним реакторам? Саме це робить Путін", - зауважив Порошенко.

"Дуже важливо, щоб світ зробив все можливе для того, щоб назавжди у Путіна відбити бажання використовувати ядерні електростанції як інструмент реалізації своїх цілей", - зазначає п’ятий президент.

Порошенко також закликав не довіряти російській пропаганді, яка звинувачує Україну в обстрілах ЗАЕС.

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"Ми маємо бути захищені від токсичної російської пропаганди. Бо як можна стверджувати, що це Україна, коли Росія напала на Україну. Коли Путін увів свої війська на територію України, на територію Запорізької області. Це був напрямок головного удару Росії – ЗАЕС і місто Енергодар. Уявіть собі: вони прийшли у ваш дім, вони розорили ваше житло, а потім уже вас намагаються у цьому звинуватити", – обурився Порошенко.

"Це класичний стиль російської пропаганди. Росія – ядерний терорист, і точно має нести відповідальність за ці злочини. Ще раз хочу наголосити, що єдиним способом порятунку буде депутінізація Європи, депутінізація світу", – резюмує Порошенко.

3 вересня голова політичної партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI закликав до запровадження миротворчої місії ООН на Запорізькій АЕС.

3 вересня МАГАТЕ повідомило, що Запорізька атомна електростанція втратила підключення до останньої зовнішньої лінії електропередачі - станція продовжує подавати електроенергію через резервну лінію.

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