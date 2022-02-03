Треба розібратись з тими, хто знав про це відео, адже могли володіти інформацією й у вищих кабінетах, - нардеп Костенко про нові деталі ДТП з Трухіним
Нардеп Роман Костенко вважає, що відео з камери поліцейського з місця ДТП, у якому брав участь депутат від "Слуги Народу" Олександр Трухін, бачили одразу після аварії у владних кабінетах
Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"(Понести відповідальність має, - ред) як мінімум пан Трухін - позбутись своєї посади і, в першу чергу, в бюджетному комітеті, де він є заступником. Людина, яка веде себе таким чином, намагається дати хабарі, обманула людей, сказавши, що несуть нову політику. Ми чекали, що прийде нова еліта, яка буде будувати новий фундамент для політиків, а бачимо, ще гірше, ніж було до цього", - зазначив Костенко.
Він додав, що такі люди, як Трухін дискредитують нашу політику.
"Далі потрібно розібратись з тими, хто знав про це відео. Я впевнений, що про нього знали у вищих кабінетах нашої держави і намагались приховати це. Потрібно займатись справжніми справами, не прикривати своїх, замість цього влада тисне на опозицію. Це є проблемою нашої держави", - сказав нардеп.
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП дорогою з Полтави до Києва. Згодом депутат від "Слуги Народу" Олександр Трухін залишив країну. У поліції прокоментували ДТП із нардепом Трухіним. Справу передали ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк повідомила про виключення Трухіна з партії. Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує реакцію Давида Арахамії та партії "Слуга Народу" на відео з Трухіним.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова доручила почати кримінальне провадження щодо Трухіна. МВС заперечило спробу "слуги" Трухіна "домовитися" з Монастирським, ДБР заявило, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
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