Треба розібратись з тими, хто знав про це відео, адже могли володіти інформацією й у вищих кабінетах, - нардеп Костенко про нові деталі ДТП з Трухіним

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"(Понести відповідальність має, - ред) як мінімум пан Трухін - позбутись своєї посади і, в першу чергу, в бюджетному комітеті, де він є заступником. Людина, яка веде себе таким чином, намагається дати хабарі, обманула людей, сказавши, що несуть нову політику. Ми чекали, що прийде нова еліта, яка буде будувати новий фундамент для політиків, а бачимо, ще гірше, ніж було до цього", - зазначив Костенко.



Він додав, що такі люди, як Трухін дискредитують нашу політику.



"Далі потрібно розібратись з тими, хто знав про це відео. Я впевнений, що про нього знали у вищих кабінетах нашої держави і намагались приховати це. Потрібно займатись справжніми справами, не прикривати своїх, замість цього влада тисне на опозицію. Це є проблемою нашої держави", - сказав нардеп.

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