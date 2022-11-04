Треба створювати альянси з компаніями США щодо виробництва озброєння, - ексочільник ДП "Антонов" Лось
Україні потрібно будувати спільні виробництва зброї та техніки разом із США поза межами країни і постачати її Збройним силам
Про це в ефірі Еспресо заявив колишній президент ДП "Антонов" Олександр Лось.
"Окрім як створення міжнародних альянсів, іншого шляху щодо озброєння немає. Це має бути українська сторона та США. Я б пропонував створювати військово-політичні альянси з компаніями США", - зазначив він.
Лось наголосив, що, на жаль, коли зникає електрика та ведуться обстріли, ми не можемо створювати серйозні ракети.
"Окрім, як зараз створювати при внесенні нашого інтелекту спільне озброєння на інших територіях і постачати нам, іншого шляху я не бачу. Підземні виробництва ми не встигнемо зробити", - зауважив експрезидент підприємства.
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