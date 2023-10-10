Треба відрізняти парламентську дипломатію від поїздок деяких представників "Слуги Народу" на Мальдіви, - Княжицький
Микола Княжицький, народний депутат України, вважає, що обмеження виїзду народних депутатів України за кордон позбавляє їх можливості переконувати парламенти демократичного світу у необхідності допомагати Україні
Про це він сказав в етері Еспресо.
"Стефанчук (голова Верховної Ради України – ред.) одним народним депутатам підписує відрядження, іншим ні. Хоча закон каже, що депутати абсолютно спокійно мають брати участь у парламентській дипломатії. Але треба відрізняти парламентську дипломатію від того, що робили деякі представники "Слуги Народу", коли їхали на Мальдіви чи до Таїланду", - зазначив народний обранець.
Микола Княжицький додав, що нещодавно була зустріч народних депутатів України у Вільнюсі з президентом Литви, прем'єр-міністром, головою парламенту. І весь склад комітету закордонних справ парламенту Литви говорили українським народним депутатам: "Чого ви тут сидите? Ви маєте бути у США, тому що у конгресі вирішується доля України. Ви маєте працювати з кожним конгресменом". А ми їм відповідаємо, що нас ніхто не випустить у конгрес.
"І тут виникає проблема. От бачите, в Ізраїлі виникла загроза і тут же вони взялися за створення уряду національної довіри, бо війна - треба всіх об'єднати. Так само мало б бути й у нас. І ми мали б всі об'єднатися: той, хто має зв'язки у США – мав би працювати у конгресі, а у кого з ЄС – в Європарламенті. А у нас депутатів взагалі не випускають за кордон. Це означає, що нема кому працювати з конгресменами, відповідно, конгресмени не голосують за допомогу Україні. Все дуже просто. У цьому суть парламентської дипломатії, яка діє всюди у світі", - пояснив народний депутат України.
Княжицький зазначив, що коли приїжджають конгресмени чи депутати Європейського парламенту до Верховної Ради, то їх запрошують у ложу гостей і всі їм аплодують.
"А якщо ми знецінюємо наших парламентарів, наш парламентаризм, нашу демократію, то ми знецінюємо й демократію всюди у світі. А весь світ це бачить і тоді не голосує за допомогу Україні. І це має страшні наслідки для нашої безпеки. Але, на жаль, деякі наші посадовці та урядовці просто не мають того рівня відповідальності відповідно посад, які вони займають. Я б радив цим людям подумати не тільки про інстинкт самозбереження, а й про відповідальність за збереження народу. Всі, хто працює в українській політиці, ми маємо зібратися. Парламентар має бути зі своїми колегами в інших країнах і переконувати допомагати Україні, також показувати, що ми є частиною демократичної спільноти та щоб інші парламенти прийняли нас у НАТО та ЄС", - резюмував пан Микола.
Скандальні справи депутатів з виїздом за кордон
26 липняСБУ та ДБР провели обшуки у нардепа Юрія Арістова, який виїхав на відпочинок на Мальдіви під виглядом "службового відрядження". Правоохоронці виявили закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд. 27 липня, Верховна Рада України підтримала подання про припинення депутатських повноважень Юрія Арістова. 28 липня печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання народному депутату Юрію Арістову.
3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.Народний депутат України Олександр Дубінський повідомив, що правоохоронці оголосили йому про підозру 8 серпня. 10 серпня, у Печерському районному суді Києва обирають запобіжний захід народному депутату України Олександру Дубінському, якого підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон під час воєнного стану
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе