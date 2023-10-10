Треба відрізняти парламентську дипломатію від поїздок деяких представників "Слуги Народу" на Мальдіви, - Княжицький

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Стефанчук (голова Верховної Ради України – ред.) одним народним депутатам підписує відрядження, іншим ні. Хоча закон каже, що депутати абсолютно спокійно мають брати участь у парламентській дипломатії. Але треба відрізняти парламентську дипломатію від того, що робили деякі представники "Слуги Народу", коли їхали на Мальдіви чи до Таїланду", - зазначив народний обранець.

Микола Княжицький додав, що нещодавно була зустріч народних депутатів України у Вільнюсі з президентом Литви, прем'єр-міністром, головою парламенту. І весь склад комітету закордонних справ парламенту Литви говорили українським народним депутатам: "Чого ви тут сидите? Ви маєте бути у США, тому що у конгресі вирішується доля України. Ви маєте працювати з кожним конгресменом". А ми їм відповідаємо, що нас ніхто не випустить у конгрес.

"І тут виникає проблема. От бачите, в Ізраїлі виникла загроза і тут же вони взялися за створення уряду національної довіри, бо війна - треба всіх об'єднати. Так само мало б бути й у нас. І ми мали б всі об'єднатися: той, хто має зв'язки у США – мав би працювати у конгресі, а у кого з ЄС – в Європарламенті. А у нас депутатів взагалі не випускають за кордон. Це означає, що нема кому працювати з конгресменами, відповідно, конгресмени не голосують за допомогу Україні. Все дуже просто. У цьому суть парламентської дипломатії, яка діє всюди у світі", - пояснив народний депутат України.

Княжицький зазначив, що коли приїжджають конгресмени чи депутати Європейського парламенту до Верховної Ради, то їх запрошують у ложу гостей і всі їм аплодують.



"А якщо ми знецінюємо наших парламентарів, наш парламентаризм, нашу демократію, то ми знецінюємо й демократію всюди у світі. А весь світ це бачить і тоді не голосує за допомогу Україні. І це має страшні наслідки для нашої безпеки. Але, на жаль, деякі наші посадовці та урядовці просто не мають того рівня відповідальності відповідно посад, які вони займають. Я б радив цим людям подумати не тільки про інстинкт самозбереження, а й про відповідальність за збереження народу. Всі, хто працює в українській політиці, ми маємо зібратися. Парламентар має бути зі своїми колегами в інших країнах і переконувати допомагати Україні, також показувати, що ми є частиною демократичної спільноти та щоб інші парламенти прийняли нас у НАТО та ЄС", - резюмував пан Микола.



Скандальні справи депутатів з виїздом за кордон

26 липняСБУ та ДБР провели обшуки у нардепа Юрія Арістова, який виїхав на відпочинок на Мальдіви під виглядом "службового відрядження". Правоохоронці виявили закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд. 27 липня, Верховна Рада України підтримала подання про припинення депутатських повноважень Юрія Арістова. 28 липня печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання народному депутату Юрію Арістову.

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.Народний депутат України Олександр Дубінський повідомив, що правоохоронці оголосили йому про підозру 8 серпня. 10 серпня, у Печерському районному суді Києва обирають запобіжний захід народному депутату України Олександру Дубінському, якого підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон під час воєнного стану