Це був шок, - зірка українського спорту Білодід розповіла, як не змогла вилетіти в США

Про це вона повідомила в Instagram-stories.



За словами Дар'ї Білодід, їй не дозволили вилетіти у США з аерпорту у Франкфурті.



"У мене були квитки до США з пересадкою у Франкфурті, тому що прямих рейсів немає. На стійці реєстрації я дала паспорт і квиток, а мені сказали, що я не зможу полетіти. Для мене це був шок. Мені кажуть, що у зв'язку новими антикоронавірусними правилами люди з туристичними візами не можуть летіти в Америку через Європу. Можна летіти або через Катар, або через Туреччину. Що мене найбільше здивувало, що при купівлі квитків, мене ніхто про це не попередив", - розповіла дзюдоїстка Дар'я Білодід.

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