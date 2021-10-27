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Це був шок, - зірка українського спорту Білодід розповіла, як не змогла вилетіти в США

27 жовтня, 2021 середа
22:59
Спорт Дар'я Білодід

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід розповіла історію, як вона не змогла вилетіти в США

Про це вона повідомила в Instagram-stories.

За словами Дар'ї Білодід, їй не дозволили вилетіти у США з аерпорту у Франкфурті.

"У мене були квитки до США з пересадкою у Франкфурті, тому що прямих рейсів немає. На стійці реєстрації я дала паспорт і квиток, а мені сказали, що я не зможу полетіти. Для мене це був шок. Мені кажуть, що у зв'язку новими антикоронавірусними правилами люди з туристичними візами не можуть летіти в Америку через Європу. Можна летіти або через Катар, або через Туреччину. Що мене найбільше здивувало, що при купівлі квитків, мене ніхто про це не попередив", - розповіла дзюдоїстка Дар'я Білодід.

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Олімпіада-2020
дзюдо
Франкфурт
США
Дар'я Білодід
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