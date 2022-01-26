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Головна війна з Росією "Це фейк": інформацію про можливі прямі перемовини з терористами "Л/ДНР" запустив Офіс президента, - Розенко

"Це фейк": інформацію про можливі прямі перемовини з терористами "Л/ДНР" запустив Офіс президента, - Розенко

26 січня, 2022 середа
20:47
війна з Росією Павло Розенко

Колишній міністр соціальної політики Павло Розенко вважає, що від України вимагатимуть виконати Мінські угоди відповідно до "формули Штайнмаєра"

Про це він сказав у "Великому Василя Зими" на Еспресо.TV.

Розенко прокоментував інформацію щодо можливого узгодження "нормандськими" радниками перемовин між Україною та терористами "Л/ДНР".

"Я абсолютно чітко переконаний, що це інформація, яку запустив сам Офіс президента через ЗМІ. Це фейк, тому що, я не чув ніколи ні з боку Німеччини, ні з боку Франції, ні з боку США позиції про те, що "Ви йдіть говоріть прямо з терористами". Це була інформація запущена з Офісу президента напередодні візиту, щоб потім Єрмак розказував про те, що ми ніколи на це не погодимось і ніколи такого не буде", - заявив ексміністр.

На його думку, за цими словами, може відбуватись "справжня зрада на інших позиціях".

"Нам говорять про виконання "формули Штайнмаєра", але давайте не забувати, що якщо при попередній владі були дискусії навколо цього, було багато позицій, суперечок,, то чинна  влада восени 2019 підписала цю формулу. Чинна влада взяла на себе зобов'язання іпмлементувати її в українське законодавство. Там стоїть підпис представника Зеленського на цих переговорах. Очевидно, від нас будуть це вимагати", - підсумував Розенко.

  • Нагадаємо, у середу, 26 січня, проходить зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки.
  • Німецьке видання dpa написало, що політичні радники лідерів нормандського формату можуть під час перемовин в Парижі узгодити переговори України з терористами "Л/ДНР".
  • Політолог Андрій Піонтковський заявив, що голова Офісу президента Єрмак віз Адміністрації президента РФ Козаку на затвердження "10 кроків до миру, у яких він уже здав усе".
  • Єрмак виключив можливість прямих перемовин із терористами "ЛДНР".
  • Єрмак назвав "нормандську" зустріч політичних радників потужним сигналом готовності сторін до мирного врегулювання.

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Павло Розенко
Нормандський формат
формула Штайнмаєра
Андрій Єрмак
Великий ефір Василя Зими
Мінські угоди
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