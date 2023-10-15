"Це ідеологічна плутанина, яка нікуди нас не виведе": політик Ауштрявічус щодо пропозиції ЄС ввести "паспорти демократії" для російських опозиціонерів
Литовський політик, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічус прокоментував пропозиції Євросоюзу ввести "паспорти демократії" для російських опозиціонерів назвавши її "ідеологічною плутаниною"
Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".
"Ця ідея з'явилася як результат підготовки нового рапорту щодо майбутніх відносин Євросоюз-Росія. Це є пропозиція однієї групи парламентаріїв, які хочуть розглядати або мають таку пропозицію для Євросоюзу, щоб були б запроваджені так звані демократичні паспорти для тих росіян, які на їхню думку повинні мати право на в'їзд до Євросоюзу й отримання роботи", - розповів він.
Ауштрявічус вважає, що це не наша проблема визначати який росіянин добрий, а який поганий, або який пропутінський, а який антипутінський.
"Це вони мають робити й, до речі, цей великий головний біль не повинен лежати на нашому боці. Я думаю, що ми забагато себе вбираємо в ці справи, що постійно думаємо про те, яке майбутнє буде в Росії. Я думаю, що нам треба більше думати про себе, тобто про Євросоюз, про наших партнерів, про Україну чи Молдову, про ті країни, які хочуть йти демократичним шляхом свободи і суверенітету", - зауважив він.
Політик наголосив, що ця пропозиція для нього - це ідеологічна плутанина, яка не виведе нікуди.
"За яким принципом визначати, який росіянин хороший, а який поганий? Дуже, я б сказав, каламутна вода для мене", - додав Ауштрявічус.
Що відомо про заборону на в'їзд автомобілям з російськими номерами
Нагадаємо, що 10 вересня в рамках дії санкцій Єврокомісія заборонила росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у РФ автомобілях, а також ввезення особистих речей росіян, таких як смартфони, коштовності та ноутбуки.
Крім того, Литва на рік запровадила заборону на перевезення територією країни та з неї товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі.
13 вересня з 10-ї години ранку Естонія заборонила в'їзд у країну автомобілів з номерами Російської Федерації, оскільки це підпадає під дію санкцій. Схожу заборону напередодні ухвалили Литва і Латвія.
15 вересня Фінляндія оголосила заборону ввезення автомобілів з російською реєстрацією. Країна вважає важливим однаково впроваджувати обмеження Євросоюзу для РФ. Власники транспортних засобів на території Фінляндії мають позбутися реєстрації до 16 березня 2024 року. Це стосується всіх автомобілів з номерами РФ.
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