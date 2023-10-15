"Це ідеологічна плутанина, яка нікуди нас не виведе": політик Ауштрявічус щодо пропозиції ЄС ввести "паспорти демократії" для російських опозиціонерів

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Ця ідея з'явилася як результат підготовки нового рапорту щодо майбутніх відносин Євросоюз-Росія. Це є пропозиція однієї групи парламентаріїв, які хочуть розглядати або мають таку пропозицію для Євросоюзу, щоб були б запроваджені так звані демократичні паспорти для тих росіян, які на їхню думку повинні мати право на в'їзд до Євросоюзу й отримання роботи", - розповів він.

Ауштрявічус вважає, що це не наша проблема визначати який росіянин добрий, а який поганий, або який пропутінський, а який антипутінський.

"Це вони мають робити й, до речі, цей великий головний біль не повинен лежати на нашому боці. Я думаю, що ми забагато себе вбираємо в ці справи, що постійно думаємо про те, яке майбутнє буде в Росії. Я думаю, що нам треба більше думати про себе, тобто про Євросоюз, про наших партнерів, про Україну чи Молдову, про ті країни, які хочуть йти демократичним шляхом свободи і суверенітету", - зауважив він.

Політик наголосив, що ця пропозиція для нього - це ідеологічна плутанина, яка не виведе нікуди.

"За яким принципом визначати, який росіянин хороший, а який поганий? Дуже, я б сказав, каламутна вода для мене", - додав Ауштрявічус.

Що відомо про заборону на в'їзд автомобілям з російськими номерами

Нагадаємо, що 10 вересня в рамках дії санкцій Єврокомісія заборонила росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у РФ автомобілях, а також ввезення особистих речей росіян, таких як смартфони, коштовності та ноутбуки.

Крім того, Литва на рік запровадила заборону на перевезення територією країни та з неї товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі.

13 вересня з 10-ї години ранку Естонія заборонила в'їзд у країну автомобілів з номерами Російської Федерації, оскільки це підпадає під дію санкцій. Схожу заборону напередодні ухвалили Литва і Латвія.

15 вересня Фінляндія оголосила заборону ввезення автомобілів з російською реєстрацією. Країна вважає важливим однаково впроваджувати обмеження Євросоюзу для РФ. Власники транспортних засобів на території Фінляндії мають позбутися реєстрації до 16 березня 2024 року. Це стосується всіх автомобілів з номерами РФ.