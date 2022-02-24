"Це катастрофа для континенту": Джонсон звернеться до британців через напад Росії на Україну
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що 24 лютого звернеться до громадян Великої Британії, та закликав якнайшвидше провести зустріч усіх лідерів НАТО
Про це він написав у Twitter.
"Це катастрофа для нашого континенту. Сьогодні вранці я звернуся до народу щодо російського вторгнення в Україну. Я також буду говорити з іншими лідерами G7 і закликаю якнайшвидше провести невідкладну зустріч усіх лідерів НАТО", - йдеться у повідомленні.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- ДПСУ повідомила, що Україну було атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму.
- Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС.
- ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку.
- У Києві закривають садочки та школи, медична система працює в посиленому режимі.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив напад РФ зі світовими лідерами.
- Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Президент Зеленський підписав відповідний указ.
- Станом на 10:30 під контроль повернуто Маріуполь, Щастя, ведуться бої на Харківському напрямку та в ООС.
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