"Це катастрофа для континенту": Джонсон звернеться до британців через напад Росії на Україну

Про це він написав у Twitter.



"Це катастрофа для нашого континенту. Сьогодні вранці я звернуся до народу щодо російського вторгнення в Україну. Я також буду говорити з іншими лідерами G7 і закликаю якнайшвидше провести невідкладну зустріч усіх лідерів НАТО", - йдеться у повідомленні.

