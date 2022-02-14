Це наша справа з Путіним, коли виводити з Білорусі війська, - Лукашенко

Про це він сказав 14 лютого на зустрічі з українським політиком Олександром Морозом, передає Белта.



"Сьогодні кричать ґвалтом: "Коли виведете війська? Слухайте, це наша справа з Путіним.

Ми найближчим часом зустрінемось і ухвалимо рішення, коли, в які терміни, за яким графіком виводити звідси Збройні Сили Російської Федерації. Це наша справа". зазначив Лукашенко.



Як відомо, Росія зосередила велику кількість військ біля кордонів під приводом різних навчань.



Раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам НАТО про те, що Росія може напасти на Україну вже 16 лютого.



Американська розвідка повідомляла, що в Росії розглядають 9 можливих варіантів військового вторгнення, зокрема, захоплення Києва упродовж двох діб, і що РФ повністю приготувала до бойової готовності 100 батальйонно-тактичних груп, кожна з яких складається з 800-900 військових.

Нагадаємо, що у неділю, 13 лютого 2022 року, як і було заявлено попередньо, мала місце телефонна розмова американського та українського президентів Джозефа Байдена і Володимира Зеленського.

Крім того, в київському аеропорту "Бориспіль" вдень у неділю, 13 лютого 2022 року, приземлився вантажний борт із військовою допомогою для України від Литовської Республіки.

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