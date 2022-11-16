Це наслідки нападу Росії на Україну, - заступник голови МЗС Польщі про падіння ракети на території країни
Заступник голови МЗС Польщі стверджує, що уряд країни допускав можливість інцидентів, подібних до падіння ракети в Пшеводуві, і це є наслідком російської збройної агресії
Про це стало відомо з розмови віцеміністра закордонних справ Павла Яблонського на польському радіо RMF FM.
"Вперше з початку війни маємо справу з наслідками нападу Росії на Україну. Ми припускали, що це може статися, і це було вчора. Польські громадяни загинули", - сказав віцеміністр закордонних справ Павел Яблонський в "Ранковій розмові" на RMF FM.
Чиновник повідомив, що існують різні гіпотези того, що відбулося в Пшеводуві.
"Те, що з'являється в ЗМІ, не завжди підтверджується...Ми офіційно оприлюднимо інформацію, однак маємо бути дуже обережними щодо спроб дезінформації. Із самого початку, від нападу на Україну, росіяни вкрай активні в цій сфері", - коментує Яблонський.
Чиновник інформував, що використання четвертої статті НАТО є "однією з можливостей, яку слід розглянути в цій ситуації. Вона передбачає консультації в ситуації, коли безпека будь-якої з держав-членів знаходиться під загрозою, навіть якщо не було прямого, навмисного збройного нападу".
За словами віцеміністра, системи ППО ніколи не зможуть захистити кожен міліметр країни: "У нашій системі протиракетного та авіаційного захисту стратегічні цілі є пріоритетними". Заступник глави МЗС також заявив, що не варто вірити інформації про те, що НАТО не відреагує у разі нападу на Польщу. "Це спроби дезінформувати наше суспільство. Спроби послабити підтримку України, адже вона зміцнює нашу безпеку. Тому Росія намагатиметься її переломити, використовуючи також різні типи ретрансляційних каналів у Польщі", – сказав він.
Павел Яблонський наголошує, що такими діями Росія хоче викликати в Україні гуманітарну катастрофу.
"Напад на цивільну та критичну інфраструктуру є черговою злочинною акцією Росії, спрямованою на підрив морального духу українців. Росія свідомо хоче довести до гуманітарної катастрофи. Росія знає, що з наближенням зими люди відчують наслідки відключення електроенергії, тепла і води", - говорить Яблонський.
- Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Одночасно в ЗМІ Польщі з'явилася інформація про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
- Згодом МЗС Польщі офіційно заявило про ураження ракетою виробництва Росії, після чого викликало російського посла.
- Пізніше президент США Джо Байден заявив, що "малоймовірно", що ракета, яка впала в Польщі, була випущена Росією.
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