Про це стало відомо з розмови віцеміністра закордонних справ Павла Яблонського на польському радіо RMF FM.

"Вперше з початку війни маємо справу з наслідками нападу Росії на Україну. Ми припускали, що це може статися, і це було вчора. Польські громадяни загинули", - сказав віцеміністр закордонних справ Павел Яблонський в "Ранковій розмові" на RMF FM.

Чиновник повідомив, що існують різні гіпотези того, що відбулося в Пшеводуві.

"Те, що з'являється в ЗМІ, не завжди підтверджується...Ми офіційно оприлюднимо інформацію, однак маємо бути дуже обережними щодо спроб дезінформації. Із самого початку, від нападу на Україну, росіяни вкрай активні в цій сфері", - коментує Яблонський.

Чиновник інформував, що використання четвертої статті НАТО є "однією з можливостей, яку слід розглянути в цій ситуації. Вона передбачає консультації в ситуації, коли безпека будь-якої з держав-членів знаходиться під загрозою, навіть якщо не було прямого, навмисного збройного нападу".

За словами віцеміністра, системи ППО ніколи не зможуть захистити кожен міліметр країни: "У нашій системі протиракетного та авіаційного захисту стратегічні цілі є пріоритетними". Заступник глави МЗС також заявив, що не варто вірити інформації про те, що НАТО не відреагує у разі нападу на Польщу. "Це спроби дезінформувати наше суспільство. Спроби послабити підтримку України, адже вона зміцнює нашу безпеку. Тому Росія намагатиметься її переломити, використовуючи також різні типи ретрансляційних каналів у Польщі", – сказав він.

Павел Яблонський наголошує, що такими діями Росія хоче викликати в Україні гуманітарну катастрофу.

"Напад на цивільну та критичну інфраструктуру є черговою злочинною акцією Росії, спрямованою на підрив морального духу українців. Росія свідомо хоче довести до гуманітарної катастрофи. Росія знає, що з наближенням зими люди відчують наслідки відключення електроенергії, тепла і води", - говорить Яблонський.

Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Одночасно в ЗМІ Польщі з'явилася інформація про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Згодом МЗС Польщі офіційно заявило про ураження ракетою виробництва Росії, після чого викликало російського посла.

Пізніше президент США Джо Байден заявив, що "малоймовірно", що ракета, яка впала в Польщі, була випущена Росією.

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