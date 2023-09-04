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"Це невідповідально": у Бундестазі заявили, що Шольц - єдиний, хто блокує поставки Taurus Україні

4 вересня, 2023 понедiлок
10:31
Світ Олаф Шольц

Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман розкритикувала канцлера Німеччини Олафа Шольца у тому, що він єдиний з коаліції блокує постачання крилатих ракет Taurus Україні

Про це вона написала у Twitter.

"На цей момент" він не хоче поставляти Taurus.Але "на цей момент" в Україні продовжують гинути люди. На що чекає канцлер Шольц, на Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", – йдеться у повідомленні Штрак-Циммерман.

Що відомо про ракети Taurus для України

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

Згодом нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Водночас німецьке видання Spiegel інформувало, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Того ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до партнерів та закликав їх якомога швидше надати країні далекобійні ракети Taurus і ATACMS.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий.

26 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна отримає далекобійні ракети Taurus від Німеччини менше ніж за рік.

Україна
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
Олаф Шольц
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