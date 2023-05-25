Це нічого не змінить на лінії фронту, - Ігнат про створення нової авіагрупи в РФ
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що створення Росією нової елітної ударної авіаційної групи Шторм нічого не змінить на лінії фронту
Про це речник повідомив в ефірі телемарафону.
"Щодня фактично висять в повітрі по 20-30 їх літаків. Я не розумію для чого їм це. Можливо, в медійному плані", - сказав він.
Посадовець припустив, що росіяни хочуть всі ті рівні штабів "прийняття рішень" змістити одразу в центр з метою більш оперативно планувати свої операції.
"Можна робити тільки різні припущення. Я думаю, мабуть, це більше з метою пропаганди, щоб щось довести своїм людям", - заявив речник Повітряних сил.
Він додав, що нічого якісного і нового росіяни не придумали.
"Ну а як можна спланувати по-іншому повітряну атаку або напад? Як групу не називай, то що з неї.... Однаково техніка та сама залишається", - резюмував Ігнат.
- Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що літати на багатофункціональних американських винищувачах F-16 можна навчитись за тиждень. Набагато складніше на них воювати, адже вони не схожі на радянські.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.1
Купівля 37.1Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.03Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе