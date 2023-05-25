Це нічого не змінить на лінії фронту, - Ігнат про створення нової авіагрупи в РФ

Про це речник повідомив в ефірі телемарафону.

"Щодня фактично висять в повітрі по 20-30 їх літаків. Я не розумію для чого їм це. Можливо, в медійному плані", - сказав він.

Посадовець припустив, що росіяни хочуть всі ті рівні штабів "прийняття рішень" змістити одразу в центр з метою більш оперативно планувати свої операції.

"Можна робити тільки різні припущення. Я думаю, мабуть, це більше з метою пропаганди, щоб щось довести своїм людям", - заявив речник Повітряних сил.

Він додав, що нічого якісного і нового росіяни не придумали.

"Ну а як можна спланувати по-іншому повітряну атаку або напад? Як групу не називай, то що з неї.... Однаково техніка та сама залишається", - резюмував Ігнат.