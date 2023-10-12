Це погана новина: у Defence Express прокоментували перенесення термінів надання Данією F-16 Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Військовий експерт Defence Express дав коментар щодо заяви міністра оборони Данії про передачу Україні перших бойових літаків F-16 навесні наступного року, а не зимою, як попередньо очікували в Україні.

"Це дуже погана новина, але очевидно, що тут відповідальність розподіляється порівну. Спочатку данські партнери переоцінили свої технічні можливості з відновлення тих літаків і дали нереалістичні обіцянки. Нам десь теж доведеться попрацювати - треба організувати не тільки злітно-посадкові смуги та налагодити процеси по технічному обслуговуванню, а потрібно набудувати достатню кількість захищених ангарів", - зауважив експерт Defence Express.

Іван Киричевський додав, що обидві сторони процесу переоцінили свої можливості.

"У нас могли бути певні очікування, як суспільні, так і частини складових Сил оборони України, які мали верстати плани з ППО на цю зиму. Тепер такого локального підсилення у вигляді F-16 не буде. Але насправді з іншої сторони не все так сумно. Частина з тих засобів ППО, які на 1 млрд євро Німеччина заявила у нещодавньому пакеті допомоги, мають бути у грудні цього року чи січні наступного. Якщо не додаткові винищувачі, то хоча б додаткові ЗРК будуть. Однак за рівнем ефективності F-16 є значно краще, ніж батарея Patriot", - резюмував Киричевський.