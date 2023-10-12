Це погана новина: у Defence Express прокоментували перенесення термінів надання Данією F-16 Україні
Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, зазначив, що данські партнери переоцінили свої технічні можливості з відновлення F-16 і дали нереалістичні обіцянки
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Військовий експерт Defence Express дав коментар щодо заяви міністра оборони Данії про передачу Україні перших бойових літаків F-16 навесні наступного року, а не зимою, як попередньо очікували в Україні.
"Це дуже погана новина, але очевидно, що тут відповідальність розподіляється порівну. Спочатку данські партнери переоцінили свої технічні можливості з відновлення тих літаків і дали нереалістичні обіцянки. Нам десь теж доведеться попрацювати - треба організувати не тільки злітно-посадкові смуги та налагодити процеси по технічному обслуговуванню, а потрібно набудувати достатню кількість захищених ангарів", - зауважив експерт Defence Express.
Іван Киричевський додав, що обидві сторони процесу переоцінили свої можливості.
"У нас могли бути певні очікування, як суспільні, так і частини складових Сил оборони України, які мали верстати плани з ППО на цю зиму. Тепер такого локального підсилення у вигляді F-16 не буде. Але насправді з іншої сторони не все так сумно. Частина з тих засобів ППО, які на 1 млрд євро Німеччина заявила у нещодавньому пакеті допомоги, мають бути у грудні цього року чи січні наступного. Якщо не додаткові винищувачі, то хоча б додаткові ЗРК будуть. Однак за рівнем ефективності F-16 є значно краще, ніж батарея Patriot", - резюмував Киричевський.
- 9 жовтня на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені данська прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен повідомила, що королівство намагається залучити більше країн до надання Україні західних літаків F-16.
- 11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року
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