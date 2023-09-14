"Це потужний удар по РФ": Гуменюк про повернення "вишок Бойка"

Про це інформує Гуменюк у телемарафоні.

"Морально - це дуже потужний удар по них, тому що це підкреслило, що Сили оборони можуть просуватися і морем також, і підходити дуже небезпечно близько до тих територій, які вони окупували і які поки що вважають своїми", – сказала Гуменюк.

За словами військової, ще одним наслідком було те, що російські окупанти втратили засоби, якими користувалися на цих вишках. На них вони розташовували апаратуру для розвідки та радіолокації, щоб виявляти та збирати дані про ситуацію на поверхні води.

"Це все зараз приглушено, припинено їхнє функціонування. Тобто вони залишили їх без звуку, без очей. І це знову послаблення їхніх позицій. Тому ми можемо тепер там використовувати ці потужності для своїх потреб, а вони їх позбавлені", – додала речниця.

Що відомо про "вишки Бойка"

"Вишки Бойка" - це дві бурові платформи, які були придбані Україною у 2011 році для видобутку газу на Чорноморському шельфі. Вони були названі на честь колишнього міністра енергетики Юрія Бойка, якого підозрювали в корупції при їх закупівлі. У 2014 році вишки були захоплені Росією під час анексії Криму.

З початку повномасштабної війни РФ використовувала "вишки Бойка" у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Улітку 2022 року, як заявив окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов, українські Збройні Сили завдали удару по захоплених Росією бурових установках Чорноморнафтогазу, або так званих вишках Бойка. Тоді голова Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв, що росіяни перетворили бурові платформи на військові частини, де розмістили ППО та гарнізони.

27 серпня розвідка Британії доповіла, що Росія та Україна ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі.

11 вересня у ГУР повідомили, що Україна повернула під контроль "вишки Бойка", які були окуповані з 2015 року.

Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що берегові ракетно-артилерійські війська ВМС уже понад рік контролюють "вишки Бойка". Російські кораблі перестали наближатись до них після знищення одного з них.

Детальніше про звільнення – тут.