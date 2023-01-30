Про це, як повідомляє Yle, він сказав на спеціальній пресконференції, коментуючи заяву турецького президента про можливість ратифікації фінської заявки до НАТО без Швеції.

"Заява [президента Туреччини Реджепа Тайіпа] Ердогана свідчить про бажання Туреччини розглянути заявку так швидко, як це можливо. Ми маємо бажання приєднатися до Альянсу разом зі Швецією. Для цього протягом останніх 10 місяців було виконано багато роботи", – сказав глава зовнішньополітичного відомства Фінляндії.

Він додав, що Фінляндія сподівається стати членом Альянсу до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року, хоча й не може вплинути на рішення Угорщини чи Туреччини.

За його словами, уночі відбулися переговори з очільником МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу та шведським колегою Тобіасом Біллстремом. Фінський міністр закордонних справ додав, що Швеція залишається важливим партнером для Фінляндії. У НАТО також наголосили на важливості того, щоб і Фінляндія, і Швеція стали членами Альянсу одночасно.

"Це пов'язано з нашою спільною безпекою", – наголосив Гаавісто.

17 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна вимагає від Швеції та Фінляндії видати близько 130 осіб, яких вона вважає терористами, для схвалення вступу цих країн до НАТО.

30 січня стало відомо, що Ердоган заявив: що Анкара може схвалити вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції та шокувати Стокгольм. За словами Ердогана, Швеція не виконала вимоги Туреччини й досі не видала 120 осіб, яких Анкара вважає терористами.

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