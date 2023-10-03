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Ексклюзив

"Це тактичний відступ": дипломат Веселовський про затягування США з постачанням ракет ATACMS Україні

3 жовтня, 2023 вiвторок
17:38
Війна з Росією

Надзвичайний і Повноважний Посол України Андрій Веселовський вважає, що питання постачання ракет Atacms буде відкладено до прийняття окремого законодавства, яке передбачає виділення $24 млрд допомоги для України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"В мене було враження, що питання постачання далекобійних ракет Atacms Україні було майже вирішеним. Раптом сталось те, що сталось. Зокрема, Палата представників США заблокувала допомогу Україні в тимчасово схваленому бюджеті. Допомога Україні поки що відкладене питання в США. Протягом наступних 45 днів ця ситуація має бути вирішена", - пояснив Веселовський.

Дипломат переконаний, що питання постачання ракет Atacms затягується через блокування Республіканської партії США додаткової допомоги для України

"Мені здається, що адміністрація президента Байдена не хоче дуже дратувати Республіканську партію. Відтак питання постачання ракет Atacms буде відкладено до прийняття окремого законодавства, яке передбачатиме $300 млн, а потім і $24 млрд допомоги для України. Тобто, це є чисто тактичним відступом, який стався через недооцінку окремої частини Конгресу, яка відверто імпонує Дональду Трампу. Якщо відверто, я хотів би помилятись, проте в цій ситуації це не той випадок", - додав він.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами. The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.

22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS

28 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що надання Україні ракет дальнього радіуса дії обговорювали під час зустрічі президент Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня.

3 жовтня агентство Bloomberg повідомило, що Пентагон готовий дуже швидко надати Україні ракети ATACMS – чекають лише остаточної згоди президента США Джо Байдена

Україна
Джо Байден
окуповані території
США
допомога США Україні
зброя для України
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