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Це трапилось у літаку, - стало відомо, як розлючений президент "Барселони" погнав з команди тренера

28 жовтня, 2021 четвер
23:14
Спорт Рональд Куман

Президент іспанської "Барселони" Жоан Лапорта звільнив головного тренера Рональда Кумана прямо в літаку

Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, після поразки від "Райо Вальєкано" (0:1) футболісти та представники "Барселони" попрямували до аеропорту, щоб полетіти до Каталонії.

Президент іспанського клубу Жоан Лапорта був злий, коли сідав у літак. Під час польоту бос "Барселони" порадився з топ-менеджментом, після чого було ухвалено рішення про відставку головного тренера Рональда Кумана.

Перед приземленням Куману повідомили, що його звільнено і він не проводитиме тренування, яке було заплановане на ранок четверга.

58-річний Рональд Куман очолював "Барселону" з 2020 року та залишив заради клубу збірну Нідерландів, яку вивів до фінальної частини Євро-2020. Минулого сезону під його керівництвом каталонська команда виграла Кубок Іспанії, фінішувала третьою в чемпіонаті країни та вилетіла у 1/8 фіналу з Ліги чемпіонів. 

"Барселона" є суперником "Динамо" на груповому раунді нинішньої ЛЧ, проти іспанців кияни зіграють 2 листопада вдома наступний матч у турнірі. 

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футбол
Барселона
звільнення
тренери
чемпіонат Іспанії
Рональд Куман
Райо Вальєкано
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