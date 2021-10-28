Це трапилось у літаку, - стало відомо, як розлючений президент "Барселони" погнав з команди тренера

Про це повідомляє Diario Sport.



За інформацією джерела, після поразки від "Райо Вальєкано" (0:1) футболісти та представники "Барселони" попрямували до аеропорту, щоб полетіти до Каталонії.



Президент іспанського клубу Жоан Лапорта був злий, коли сідав у літак. Під час польоту бос "Барселони" порадився з топ-менеджментом, після чого було ухвалено рішення про відставку головного тренера Рональда Кумана.



Перед приземленням Куману повідомили, що його звільнено і він не проводитиме тренування, яке було заплановане на ранок четверга.

58-річний Рональд Куман очолював "Барселону" з 2020 року та залишив заради клубу збірну Нідерландів, яку вивів до фінальної частини Євро-2020. Минулого сезону під його керівництвом каталонська команда виграла Кубок Іспанії, фінішувала третьою в чемпіонаті країни та вилетіла у 1/8 фіналу з Ліги чемпіонів.

"Барселона" є суперником "Динамо" на груповому раунді нинішньої ЛЧ, проти іспанців кияни зіграють 2 листопада вдома наступний матч у турнірі.

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