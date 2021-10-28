Це трапилось у літаку, - стало відомо, як розлючений президент "Барселони" погнав з команди тренера
Президент іспанської "Барселони" Жоан Лапорта звільнив головного тренера Рональда Кумана прямо в літаку
Про це повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, після поразки від "Райо Вальєкано" (0:1) футболісти та представники "Барселони" попрямували до аеропорту, щоб полетіти до Каталонії.
Президент іспанського клубу Жоан Лапорта був злий, коли сідав у літак. Під час польоту бос "Барселони" порадився з топ-менеджментом, після чого було ухвалено рішення про відставку головного тренера Рональда Кумана.
Перед приземленням Куману повідомили, що його звільнено і він не проводитиме тренування, яке було заплановане на ранок четверга.
58-річний Рональд Куман очолював "Барселону" з 2020 року та залишив заради клубу збірну Нідерландів, яку вивів до фінальної частини Євро-2020. Минулого сезону під його керівництвом каталонська команда виграла Кубок Іспанії, фінішувала третьою в чемпіонаті країни та вилетіла у 1/8 фіналу з Ліги чемпіонів.
"Барселона" є суперником "Динамо" на груповому раунді нинішньої ЛЧ, проти іспанців кияни зіграють 2 листопада вдома наступний матч у турнірі.
- Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.
- Після цього стало відомо, що "Барселона" має намір призначити новим тренером колишнього гравця клубу Хаві.
- Пізніше з'ясувалося, що "Барселона" заплатить Рональду Куману за дострокове розірвання контракту 12 млн євро.
- Іспанський футбольний клуб "Барселона" призначив виконувачем обов'язків головного тренера Серхі Бархуана.
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