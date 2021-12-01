"Це вдарило по країні": Зеленський розписався в тому, що заяви про держпереворот - це вигадка, - аналітик
Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що заява президента Володимира Зеленського про можливий переворот мала на меті змістити акценти питань журналістів на пресмарафоні
Про це він заявив у програмі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Мені, як політтехнологу, наразі дуже просто пояснити, що відбулось. По-перше, якщо нам анонсований (вираз із шоу-бізу) переворот, то обов'язково перед початком цього треба оголосити на всю країну та весь світ, що захоплені ці заколотники, небезпеки немає, можемо жити далі. Такого оголошення не було і відповідно, його відсутність, президент розписався - що це вигадка", - сказав Кочетков.
Він вважає, що ця заява була не лише для того, щоб змусити (Ріната, - ред.) Ахметова піти на якісь перемовини, а спробувати перемкнути увагу журналістів на пресмарафоні з неприємних запитань про відпочинок в держрезиденції, про вагнергейт.
"Всі почнуть запитувати про це, а про неприємні питання забудуть. По-перше, воно не вийшло, по-друге - це вдарило по країні і національна валюта полізла, відчутний стрибок гривні. Це демонстрація абсолютного нерозуміння, як заяви першої особи держави впливають на весь світ, нацекономіку та все загалом. Вони продовжують бути в координатах шоу-бізу. Сказав та забув", - підсумував політчний аналітик.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговорюється участь Ріната Ахметова.
- Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту, назвавши це "суцільною брехнею".
- Журналіст BuzzFeedNews назвав осіб, причетних до організації держперевороту, запис розмови яких нібито має ОПУ. Серед них офіцер ФСБ - Василь Лаптєв, троє українських "перебіжчиків" - Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.
- Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки захоплення державної влади в Україні.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за спробою державного перевороту в Україні стоїть Російська Федерація.
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