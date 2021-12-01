"Це вдарило по країні": Зеленський розписався в тому, що заяви про держпереворот - це вигадка, - аналітик

Про це він заявив у програмі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Мені, як політтехнологу, наразі дуже просто пояснити, що відбулось. По-перше, якщо нам анонсований (вираз із шоу-бізу) переворот, то обов'язково перед початком цього треба оголосити на всю країну та весь світ, що захоплені ці заколотники, небезпеки немає, можемо жити далі. Такого оголошення не було і відповідно, його відсутність, президент розписався - що це вигадка", - сказав Кочетков.



Він вважає, що ця заява була не лише для того, щоб змусити (Ріната, - ред.) Ахметова піти на якісь перемовини, а спробувати перемкнути увагу журналістів на пресмарафоні з неприємних запитань про відпочинок в держрезиденції, про вагнергейт.



"Всі почнуть запитувати про це, а про неприємні питання забудуть. По-перше, воно не вийшло, по-друге - це вдарило по країні і національна валюта полізла, відчутний стрибок гривні. Це демонстрація абсолютного нерозуміння, як заяви першої особи держави впливають на весь світ, нацекономіку та все загалом. Вони продовжують бути в координатах шоу-бізу. Сказав та забув", - підсумував політчний аналітик.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговорюється участь Ріната Ахметова.

Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту, назвавши це "суцільною брехнею".

Журналіст BuzzFeedNews назвав осіб, причетних до організації держперевороту, запис розмови яких нібито має ОПУ. Серед них офіцер ФСБ - Василь Лаптєв, троє українських "перебіжчиків" - Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.

Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки захоплення державної влади в Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за спробою державного перевороту в Україні стоїть Російська Федерація.