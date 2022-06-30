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Це вже недемократично. На німецькому телебаченні обговорюють конфлікт Зеленського з опозиційними ЗМІ

30 червня, 2022 четвер
11:05
Новини Олівія Кортас

Програма "У Ланца" на 2-му каналі німецького телебачення була присвячена рішенню української влади об'єднати мовлення шістьох телеканалів у марафон "Єдині новини"

Про таке рішення в ефірі німецького телеканалу повідомила журналістка Олівія Кортас.

"Звичайно, це частково пов`язане з воєнним станом. Але так, є також моменти, пов`язані, наприклад, з медіа, які можна розглядати критично. Зеленський вже раніше мав незначний конфлікт з медіа. А тепер він підписав розпорядження, згідно з яким всі новинні ресурси об`єднуються на одній платформі. Це шість мовників, які на своїх каналах транслюватимуть однакову програму, так звану програму тривалих новин, і коли увечері в готелі переглядати канали, тоді там майже завжди в поле зору потрапляють ті самі обличчя", - заявила Кортас.

Другий гість програми відреагував на це реплікою: "Це вже недемократично".

Читайте також: "Денацифікація" від Офісу президента: чому телеканал "Еспресо" вимкнули з цифрового ефіру

За словами Олівії Кортес, обґрунтування такого сумнівного рішення "полягає в тому, що у воєнний час хочеться мати єдність в поданні інформації. Це було обґрунтування Зеленського. Пропорошенківські ЗМІ не хотіли брати участь в так званому інформаційному марафоні і були виключені зі списку цифрових каналів. Це означає, що їх зараз ще можна дивитися в ютюбі, їх ще можна дивитися на кабельному телебаченні".

  • 18 квітня політичний експерт Олександр Антонюк припустив, що міг бути телефонний дзвінок з урядового кварталу щодо вимкнення телеканалу "Еспресо" з мережі Т2, оскільки концерн РРТ не міг самостійно цього зробити.
  • Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", "5 канал" та "Еспресо".
  • Понад 150 представників української наукової та культурної інтелігенції підписали лист президенту України, Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, Раді національної безпеки та оборони, в якому висловлюють підтримку телеканалам "Еспресо", "Прямому" і "5-му" та свободи слова в Україні та вимагають відновити їх мовлення в цифровому ефірі.
  • Депутати від "Євросолідарності" Микола Княжицький, Софія Федина й Олег Синютка знайшли в Ковелі концерн РРТ, який вимкнув з етеру Еспресо, Прямий і 5 канал, і попросили негайно ввімкнути канали.

Підписати петицію та підтримати телеканали можна за цим посиланням.

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Україна
Німеччина
Володимир Зеленський
5 канал
еспресо
Прямий
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