Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 12 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 12 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, 12 липня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: "Збройне протистояння в Україні продовжуватиметься доти, доки Захід не відмовиться від планів щодо збереження свого домінування та завдання РФ стратегічної поразки", - заявив глава МЗС Росії С. Лавров.
Дезінформація: Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв, коментуючи підсумки першого дня саміту НАТО, заявив, що "СВО" буде продовжено з колишніми цілями.
Також він додав, що "ЗСУ обстріляли Токмак касетними боєприпасами. Отже, настав час розчехляти наші арсенали цієї негуманної зброї".
Маніпуляція: "Уражена натовська військова техніка буде виставлена біля посольств країн, що її поставили", – заявив спікер держдуми РФ Володін і дав відповідне розпорядження профільному комітету.
- Ввечері у неділю, 9 липня, прокремлівські видання й телеграм-канали стали поширювати повідомлення, присвячене начебто спробі України вдарили до Десногорській АЕС на території Смоленської області РФ.
- Російські пропагандисти стверджують, що Болгарія відмовилася надавати Україні зброю.
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