Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 липня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "Збройне протистояння в Україні продовжуватиметься доти, доки Захід не відмовиться від планів щодо збереження свого домінування та завдання РФ стратегічної поразки", - заявив глава МЗС Росії С. Лавров.

Дезінформація: Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв, коментуючи підсумки першого дня саміту НАТО, заявив, що "СВО" буде продовжено з колишніми цілями.

Також він додав, що "ЗСУ обстріляли Токмак касетними боєприпасами. Отже, настав час розчехляти наші арсенали цієї негуманної зброї".

Маніпуляція: "Уражена натовська військова техніка буде виставлена ​​біля посольств країн, що її поставили", – заявив спікер держдуми РФ Володін і дав відповідне розпорядження профільному комітету.