Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 16 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 16 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція. Російські ЗМІ повідомили: "Мотиви умисної провокації через українську ракету, що впала на території Польщі, стають зрозумілими: Україна випрошує засоби ППО у НАТО… Це логічно пов’язується із зустріччю у форматі "Рамштайн", під час якої буде обговорено постачання зброї Києву".
Дезінформація. В МЗС РФ заявили, що "в інфопросторі Німеччини поширюються результати доповіді Amnesty International, в якій РФ звинуватили у депортації населення з території України до Росії або "вглиб окупованих територій" … загалом, німецькі ЗМІ у висвітленні ситуації в Україні продовжили діяти в руслі пропагандистських установок".
Фейк. Російські ЗМІ повідомили: "З’являються кадри, які доводять звірства українських лінчувальників над населенням Херсона, яке співпрацювало з військовими РФ … карателі розгорнули повномасштабну операцію із зачистки мирних жителів", - але така інформація не відповідає дійсності.
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