Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 16 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція. Російські ЗМІ повідомили: "Мотиви умисної провокації через українську ракету, що впала на території Польщі, стають зрозумілими: Україна випрошує засоби ППО у НАТО… Це логічно пов’язується із зустріччю у форматі "Рамштайн", під час якої буде обговорено постачання зброї Києву".

Дезінформація. В МЗС РФ заявили, що "в інфопросторі Німеччини поширюються результати доповіді Amnesty International, в якій РФ звинуватили у депортації населення з території України до Росії або "вглиб окупованих територій" … загалом, німецькі ЗМІ у висвітленні ситуації в Україні продовжили діяти в руслі пропагандистських установок".

Фейк. Російські ЗМІ повідомили: "З’являються кадри, які доводять звірства українських лінчувальників над населенням Херсона, яке співпрацювало з військовими РФ … карателі розгорнули повномасштабну операцію із зачистки мирних жителів", - але така інформація не відповідає дійсності.

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