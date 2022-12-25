Про це митрополит ПЦУ Олександр Драбинко розповів у етері Еспресо.

"Учора відбулася зустріч Блаженнішого митрополита Епіфанія та Блаженнішого архієпископа Святослава. Було задекларовано бажання створити таку комісію, яка розглянула б це питання (щодо святкування Різдва 25 грудня, - ред.)", - зауважив він.

Митрополит упевнений, що така комісія буде, адже запит на святкування Різдва та календарну реформу мають і ПЦУ, й УГКЦ, адже у греко-католицькій церкві є багато інституцій і єпархій у країнах, де відзначають Різдво за григоріанським або новоюліанським календарем.

"Наскільки швидко й ефективно комісія працюватиме, я не знаю, але сподіваюся, найближчим часом. Принаймні в нас немає розбіжностей у цьому контексті. Єдине, в УГКЦ і ПЦУ є певна тяглість до архаїзму, властивому церковним спільнотам. Не всі хочуть доєднуватися до процесу, який я вважаю неминучим", - наголосив Олександр Драбинко.

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