Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Руслан Осипенко.

"Розвиток подій на полі бою залежить від постачань західної зброї, яку нам дають не в тій кількості, яка потрібна для рішучої і швидкої перемоги над Росією. Захід дає зброю тільки, щоб знекровлювати Росію і переходить до більш потужної зброї, коли РФ не може здійснювати різких кроків.Захід руками України послаблює РФ. Коли послабили до певного рівня - дали більше зброї", - зазначив він.

На думку Осипенка, якби нам одночасно дали всю необхідну зброю, ми б закінчили війну до середини цього року.

"Я думаю, що ціль Заходу - після програшу війни переформувати Росію для стримування Китаю. Думаю, не дадуть їй розпастися. Її переформатують як Німеччину після Другої світової війни. Росія буде спрямована на те, щоб Китай не розповсюджував свій вплив до Уралу і не міг отримати ресурси з РФ та посилити себе", - підсумував дипломат.