Ціни на пальне в Україні за тиждень зросли на 22-30%
За тиждень з 16 по 23 травня роздрібні ціни на бензин та дизпальне в Україні зросли на 22-30% на АЗС
Про це свідчать дані консалтингової групи "А-95", пише Інтерфакс-Україна.
Що стосується бензину, то марка А-92 подорожчала на АЗС на 8,93 грн – до 48,78 грн за літр, А-95 – на 10,72 грн до 50,84 грн за літр, преміальний А-95 – на 9,85 грн до 51,51 грн за літр.
Дизельне пальне подорожчало за цей період на 13,24 грн – до 56,49 грн за літр, а ціни на скраплений газ піднялися за тиждень на 4,14 грн до 39,24 грн за літр.
- Нагадаємо, 17 травня міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд вирішив призупинити регулювання цін на бензин та дизпаливо.
- 15 травня Міністерство економіки встановило середню вартість бензинів у розмірі 33,36 грн за літр, а дизельного пального – 35,31 грн за літр.
- Нагадаємо, Україна до кінця травня отримає понад 350 тис. тонн пального.
- Один з пунктів пропуску на українському кордоні буде відведений лише для імпорту пального.
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