Про це свідчать дані консалтингової групи "А-95", пише Інтерфакс-Україна.

Що стосується бензину, то марка А-92 подорожчала на АЗС на 8,93 грн – до 48,78 грн за літр, А-95 – на 10,72 грн до 50,84 грн за літр, преміальний А-95 – на 9,85 грн до 51,51 грн за літр.

Дизельне пальне подорожчало за цей період на 13,24 грн – до 56,49 грн за літр, а ціни на скраплений газ піднялися за тиждень на 4,14 грн до 39,24 грн за літр.

Нагадаємо, 17 травня міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд вирішив призупинити регулювання цін на бензин та дизпаливо.

15 травня Міністерство економіки встановило середню вартість бензинів у розмірі 33,36 грн за літр, а дизельного пального – 35,31 грн за літр.

Нагадаємо, Україна до кінця травня отримає понад 350 тис. тонн пального.

Один з пунктів пропуску на українському кордоні буде відведений лише для імпорту пального.