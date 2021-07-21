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Тупицький до КСУ точно не повернеться, попри будь-який сценарій, - Веніславський

21 липня, 2021 середа
11:12
Суспільство Федір Веніславський

Представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що відсторонений глава КСУ Олександр Тупицький не повернеться на посаду

Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу.

"Щодо пана Тупицького, то ви знаєте, що є дуже багато кримінальних проваджень. І я переконаний, що Тупицький до Конституційного Суду точно не повернеться, попри будь-який сценарій, рішення Великої палати Верховного Суду, тому що є 100% важелі впливу з боку президента України, як таку одіозну особу, яка за рішенням РНБО становить загрозу національній безпеці України, не допустити до виконання таких важливих функцій, які є у судді КСУ", - сказав Веніславський.

За словами представника президента в КСУ, проти Тупицького відкрито низку кримінальних проваджень і, на його думку, "стовідсотково має бути кілька вироків".

"За моїми заявами ДБР розслідує справи щодо пана Тупицького, було оголошено підозру про злочин щодо несанкціонованого втручання в електронні телекомунікаційні системи, щодо цікавого розподілу справ, щодо неправомірності отримання заробітної плати і користування службовим автомобілем", - додав Веніславський.

  • Нагадаємо, що Верховний Суд заявив, що визнав незаконним указ Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, адже президент вийшов за рамки своїх повноважень.
  • Речник президента України Володимира Зеленського заявив, що повернення Олександра Тупицького до Конституційного Суду - це спроба зірвати проведення судової реформи.
  • В ОПУ згодом повідомили, що оскаржать рішення Верховного Суду.
  • Верховний Суд відреагував на критику Офісу президента через визнання неконституційним указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.
  • На суддів Верховного суду, які винесли рішення про скасування указу президента Володимира Зеленського, яким він позбавив посади колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького, завели справу через зловживання владою.
  • Верховний суд відреагував на справу, яку відкрило Держбюро розслідувань щодо рішення суду про незаконність указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.

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Олександр Тупицький
Веніславський
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