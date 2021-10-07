Туреччина планує розпочати будівництво житла для кримських татар в Україні цьогоріч, - очільник МЗС

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у Львові під час робочої зустрічі з колегою Дмитром Кулебою, передає Радіо Свобода.

"Ми продовжуватимемо докладати спільних зусиль для гарантування прав кримських татар. Продовжуватимемо працювати над проєктом побудови житла для кримських татар, дасть Бог, у цьому році приступимо до будівництва", – заявив він.

У Львові міністри обговорили тему Криму і долю кримських татар, безпеку в Чорному морі, розвиток військово-технічного співробітництва, зокрема, виробництва безпілотників Bayraktar TB-2 в Україні, також Туреччина цікавиться виробами "Антонова". Ішлося і про енергетичну безпеку, зокрема, в контексті постачання газу.

"Стратегічне партнерство між Україною та Туреччиною сьогодні перебуває в найвищій точці розвитку за останні 30 років. Той факт, що саме в Туреччині зараз базується корабель ВМС України, є найкращим свідченням того, як тісно ми взаємодіємо в Чорному морі", – наголосив Кулеба.

До кінця року Туреччина очікує близько 2 млн туристів з України, ця цифра стане рекордною за всі роки.

Сторони домовилися провести наприкінці січня – на початку лютого 2022 року в Києві десяте засідання Стратегічної ради під головуванням президентів.

У квітні Туреччина та Україна підписали міжурядову угоду про будівництво 500 квартир для кримських татар.

Квартири, які планує побудувати Туреччина для кримських татар в Україні, будуть розподіляти самі представники народу.