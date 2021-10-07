Туреччина планує розпочати будівництво житла для кримських татар в Україні цьогоріч, - очільник МЗС
До кінця 2021 року в Україні на гроші Туреччини може розпочатися будівництво житла для кримських татар
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у Львові під час робочої зустрічі з колегою Дмитром Кулебою, передає Радіо Свобода.
"Ми продовжуватимемо докладати спільних зусиль для гарантування прав кримських татар. Продовжуватимемо працювати над проєктом побудови житла для кримських татар, дасть Бог, у цьому році приступимо до будівництва", – заявив він.
У Львові міністри обговорили тему Криму і долю кримських татар, безпеку в Чорному морі, розвиток військово-технічного співробітництва, зокрема, виробництва безпілотників Bayraktar TB-2 в Україні, також Туреччина цікавиться виробами "Антонова". Ішлося і про енергетичну безпеку, зокрема, в контексті постачання газу.
"Стратегічне партнерство між Україною та Туреччиною сьогодні перебуває в найвищій точці розвитку за останні 30 років. Той факт, що саме в Туреччині зараз базується корабель ВМС України, є найкращим свідченням того, як тісно ми взаємодіємо в Чорному морі", – наголосив Кулеба.
До кінця року Туреччина очікує близько 2 млн туристів з України, ця цифра стане рекордною за всі роки.
Сторони домовилися провести наприкінці січня – на початку лютого 2022 року в Києві десяте засідання Стратегічної ради під головуванням президентів.
- У квітні Туреччина та Україна підписали міжурядову угоду про будівництво 500 квартир для кримських татар.
- Квартири, які планує побудувати Туреччина для кримських татар в Україні, будуть розподіляти самі представники народу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.25Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе