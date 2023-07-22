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Туреччині вигідне продовження зернової угоди: політологиня Габер про політику Ердогана

22 липня, 2023 субота
21:13
Економіка Зерно

Президенту Туреччини Реджепу Ердогану вигідне продовження зернової угоди і він продовжить вести переговори з РФ для цього

Про це заявила Євгенія Габер, політологиня, старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини в етері Еспресо.

Вона також вважає, що Ердоган прагне публічно тиснути на Путіна, адже це частина турецької дипломатії.

"Це ті меседжі, які посилаються авансом, але великою мірою примушують до того, щоб вони стали реальністю. Чому Туреччина буде вести ці переговори у будь-якому разі з Росією? Тому, що угода вигідна самій Туреччині", - додала Габер.

Політологиня вважає, що зернова угода вигідна, як дипломатичний успіх Ердогана, який потрібно зберегти, так і з економічної точки зору, тому, що Туреччина входить до топ-3 країн, в яких відвантажується зерно.

"Воно (зерно - ред.) йде і на експорт і на обробку, але воно йде й до Туреччини й, звичайно, воно важливе для Ердогана в сенсі впливу на регіони глобального півдня. Якісь інші варіанти у Туреччині розглядаються як ризиковані, тому, що відкритої конфронтації з Росією не хоче ніхто", - додала вона.

Габер думає, що Туреччина продовжить вести переговори закриті й відкриті на різних рівнях, щоб, використовуючи дипломатичну й економічну силу примусити Росію хоча б частково повернутися до угоди.

Що відомо про вихід РФ із зернової угоди

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із зернової угоди, яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

Росія
Володимир Путін
Туреччина
зерно
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
Військові новини
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