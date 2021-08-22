Туреччину на "Кримській платформі" представлятиме очільник МЗС Чавушоглу

Про це у неділю, 22 серпня 2021 року, повідомили в МЗС країни, передає Еспресо.TV.



"Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу вирушить з візитом до України, щоб взяти участь в саміті "Кримської платформи", який пройде 23 серпня в Києві", - йдеться в заяві відомства, на яку посилається турецька державна інформагенція Anadolu.



Довідка



У Києві 23 серпня відбудеться установчий саміт ініціативи президента України «Кримська платформа», яка об'єднає всі існуючі національні та міжнародні зусилля по деокупацію українського півострова.



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Установчий саміт буде першим заходом платформи на вищому політичному рівні.



В рамках платформи відбудуться чотири панельні дискусії на теми: "Невизнання анексії Криму", "Озброєння регіонів Азовського і Чорного морів", "Реінтеграція Криму" і "Компенсація прав кримських татар".





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