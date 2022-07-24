Турки триматимуться за зернову угоду до останнього, вона для них прибуткова і іміджева, - експерт-міжнародник Семиволос

Про це директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос сказав у ефірі Еспресо.

Він назвав "абсолютною шизофренією" те, що РФ заявила, що це не вона обстріляла порт в Одесі.

"Зрозуміло, що це були "Калібри" і таке заперечення виглядає дитячим. Турки роблять вигляд, що вони беруть це до уваги. Це означає, що для турків зернова угода дуже важлива - вона для них прибуткова та іміджева і вони будуть чіплятися за цю угоду до останнього, роблячи вигляд, що нічого не сталося", - вважає Семиволос.

На думку експерта, Україна поки не вийде з угоди.

"Українська влада виступає категорично проти того, що сталось, але разом з тим, судячи з усього, ми не вийдемо з угоди - виходити з неї одразу дуже дивно. Хоча є розуміння, що такі ризики будуть і надалі, але це перший дзвіночок до того, що взагалі ця угода може не реалізуватися", - сказав він.

Семиволос додав, що Україна не могла не підписати цю угоду з огляду на президента Туреччини Ердогана.

"Для нього це було важливо. Ми не могли сказати, що не хочемо допомогти йому збільшити соціальний і політичний капітал, але перешкод, щоб ця угода повноцінно запрацювала аж забагато. Тут важливо працювати з Близьким Сходом, пояснювати урядам те, що саме Росія перешкоджає експорту збіжжя туди. Всі мають розуміти, хто винний і заперечує право на постачання", - підсумував експерт.