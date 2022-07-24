Турки триматимуться за зернову угоду до останнього, вона для них прибуткова і іміджева, - експерт-міжнародник Семиволос
Обстріл порту в Одесі може стати першим сигналом, що зернова угода не буде реалізована, але Туреччина до останнього триматиметься за домовленості
Про це директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос сказав у ефірі Еспресо.
Він назвав "абсолютною шизофренією" те, що РФ заявила, що це не вона обстріляла порт в Одесі.
"Зрозуміло, що це були "Калібри" і таке заперечення виглядає дитячим. Турки роблять вигляд, що вони беруть це до уваги. Це означає, що для турків зернова угода дуже важлива - вона для них прибуткова та іміджева і вони будуть чіплятися за цю угоду до останнього, роблячи вигляд, що нічого не сталося", - вважає Семиволос.
На думку експерта, Україна поки не вийде з угоди.
"Українська влада виступає категорично проти того, що сталось, але разом з тим, судячи з усього, ми не вийдемо з угоди - виходити з неї одразу дуже дивно. Хоча є розуміння, що такі ризики будуть і надалі, але це перший дзвіночок до того, що взагалі ця угода може не реалізуватися", - сказав він.
Семиволос додав, що Україна не могла не підписати цю угоду з огляду на президента Туреччини Ердогана.
"Для нього це було важливо. Ми не могли сказати, що не хочемо допомогти йому збільшити соціальний і політичний капітал, але перешкод, щоб ця угода повноцінно запрацювала аж забагато. Тут важливо працювати з Близьким Сходом, пояснювати урядам те, що саме Росія перешкоджає експорту збіжжя туди. Всі мають розуміти, хто винний і заперечує право на постачання", - підсумував експерт.
- 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.
- Згодом стали відомі подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.
- Перше відвантаження експортного українського зерна, яке тривалий час блокували російські окупанти, у найближчі 3-4 доби має відбутися у порту Чорноморськ, що в передмісті Одеси.
- Після 11:00 в суботу, 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі. Загорівся морський порт.
- Російський журналіст та депутат держдуми Євген Попов визнав, що Росія завдала удару по порту Одеси.
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