Про це розповів сам в.о. командира полку, майор Микита Надточій у коментарі Радіо Свобода.

"Це було просто повідомлення (від Прокопенка - ред.) в Telegram, що "як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене", - розказав Надточій.

Надточій додав, що на момент оборони Маріуполя був командиром другого батальйону окремого загону спеціального призначення "Азов".

"Вивозив 200-тих та 300-тих бійців, хотів завезти їх на територію Азовсталі до шпиталю там. І спрацювала штурмова авіація, ракета впала дуже поруч. Осколки мені потрапили в голову, в ліву руку, в ліву та праву ноги та в живіт", - розказав він..

Надточій повідомив, що був евакуйований з Азовсталі 21 березня.

"Це була перша спроба евакуації, яка була успішною. Тобто я був серед перших, кого в загалі вивезли повітряним коридором з території Маріуполя. Була вивантажена деяка провізія, яку привезли на Азовсталь і почалась погрузка всіх поранених по черзі - спочатку лежачих, серед яких був і я", - розповів військовий.

8 червня Україні повернули тіла 50 полеглих військових, з них 37 – захисники Азовсталі.

Згодом сестра бійця загону спеціального призначення НГУ "Азов" Наталія розповіла, що не володіє інформацією про місцеперебування брата. Проте вона не виключає, що полонені воїни можуть перебувати в окупованій Оленівці.

14 червня на Запоріжжі відбувся обмін тілами загиблих між Україною та РФ. Україна повернула останки 64 захисників Азовсталі. 15 червня тіла полеглих захисників привезли до Києва.

16 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на окупованій Донеччині.