У "Азові" повідомили про передачу командування від полоненого Дениса Редиса (Прокопенка) до майора Микити Надточія
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко передав командування полком майору Микиті Надточію до повернення з полону
Про це розповів сам в.о. командира полку, майор Микита Надточій у коментарі Радіо Свобода.
"Це було просто повідомлення (від Прокопенка - ред.) в Telegram, що "як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене", - розказав Надточій.
Надточій додав, що на момент оборони Маріуполя був командиром другого батальйону окремого загону спеціального призначення "Азов".
"Вивозив 200-тих та 300-тих бійців, хотів завезти їх на територію Азовсталі до шпиталю там. І спрацювала штурмова авіація, ракета впала дуже поруч. Осколки мені потрапили в голову, в ліву руку, в ліву та праву ноги та в живіт", - розказав він..
Надточій повідомив, що був евакуйований з Азовсталі 21 березня.
"Це була перша спроба евакуації, яка була успішною. Тобто я був серед перших, кого в загалі вивезли повітряним коридором з території Маріуполя. Була вивантажена деяка провізія, яку привезли на Азовсталь і почалась погрузка всіх поранених по черзі - спочатку лежачих, серед яких був і я", - розповів військовий.
- 8 червня Україні повернули тіла 50 полеглих військових, з них 37 – захисники Азовсталі.
- Згодом сестра бійця загону спеціального призначення НГУ "Азов" Наталія розповіла, що не володіє інформацією про місцеперебування брата. Проте вона не виключає, що полонені воїни можуть перебувати в окупованій Оленівці.
- 14 червня на Запоріжжі відбувся обмін тілами загиблих між Україною та РФ. Україна повернула останки 64 захисників Азовсталі. 15 червня тіла полеглих захисників привезли до Києва.
- 16 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на окупованій Донеччині.
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