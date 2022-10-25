У Бахмуті поліцейські врятували 8-річного хлопчика, батьки якого загинули під обстрілами
8-річного хлопчика Богдана, який залишився сам у Бахмуті, врятували з-під вогню. Його родину вбили росіяни
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Район, де мешкав хлопчик, - під постійними ударами росіян, а шляхи до нього були зруйновані. Частину дороги поліцейським довелося долати пішки, залишивши броньоване авто.
Як з'ясувалося пізніше, тато й мама дитини загинули на вулиці під час артилерійського удару, коли поїхали на похорон. Жінка була на 7 місяці вагітності. Тепер Богданчик житиме в безпеці, дитину забере до себе рідна тітка.
- Нагадаємо, внаслідок повномасштабної війни Росії, в Україні 430 дітей загинуло, ще 818 отримали поранення
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