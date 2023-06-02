У Бєлгородській області до 30 червня заборонили рух транспорту навколо Шебекіно
Російська влада заборонила рух транспорту дорогами навколо Шебекіно Бєлгородської області
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Рух транспорту заборонили на ділянках автомобільних доріг: Бєлгород − Шебекіно − Волоконівка (від Розумного до Вознесенівки), Шебекіно − Короча (від Вознесенівки до Дмитрівки), Шебекіно − Неклюдове − Олексіївка (від Шебекіно до Чураєва) та Маслова Пристань − Батрацька Дача (від Маслової Пристані до Поляни).
На цих ділянках також заборонена стоянка автотранспорту. Обмеження діятимуть з 2 до 30 червня.
Влада Бєлгородської області назвала це рішення - "забезпеченням безпеки".
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