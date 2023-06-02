У Бєлгородській області до 30 червня заборонили рух транспорту навколо Шебекіно

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Рух транспорту заборонили на ділянках автомобільних доріг: Бєлгород − Шебекіно − Волоконівка (від Розумного до Вознесенівки), Шебекіно − Короча (від Вознесенівки до Дмитрівки), Шебекіно − Неклюдове − Олексіївка (від Шебекіно до Чураєва) та Маслова Пристань − Батрацька Дача (від Маслової Пристані до Поляни).

На цих ділянках також заборонена стоянка автотранспорту. Обмеження діятимуть з 2 до 30 червня.

Влада Бєлгородської області назвала це рішення - "забезпеченням безпеки".

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