У Берліні пройде Парад свободи до Дня Незалежності України
Спільнота українців Берліну організовує 24 серпня Парад свободи, який пройде від Братшайдпляц до Бранденбурзьких воріт
Організація українців Vitsche Berlin закликає усіх, хто підтримує Україну, взяти участь у Параді свободи до Дня Незалежності України.
"Протягом довгої історії України ми боролися за те, щоб стати вільними. День Незалежності – це особливий день для кожного українця/українки та кожного, хто вирішив підтримати Україну, адже це день відновлення незалежності України. Ми хочемо зібратися і провести цей день з вами. Особливо цього року дуже важливо показати світові, що ми сильні, єдині та вільні. Ми хочемо нагадати людям, що росія вторглася в Україну як вільну, незалежну країну. Тому ми пройдемося вулицями Берліна і показажемо людям, що ми не здамося і нікому не дозволимо забрати нашу незалежність", – пишуть організатори параду.
Хода розпочнеться о 17:30 на Брайтшайдпляц. Українці планують пройти вулицями Берліну аж до Бранденбурзьких воріт. Учасників закликають приходити з плакатами та українською символікою.
"Важливо бути голосним і зібрати якомога більше людей", – закликають організатори.
- У Києві масових заходів до Дня незалежності не буде: обмежаться виставкою знищеної російської техніки та флешмобами.
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