Організація українців Vitsche Berlin закликає усіх, хто підтримує Україну, взяти участь у Параді свободи до Дня Незалежності України.

"Протягом довгої історії України ми боролися за те, щоб стати вільними. День Незалежності – це особливий день для кожного українця/українки та кожного, хто вирішив підтримати Україну, адже це день відновлення незалежності України. Ми хочемо зібратися і провести цей день з вами. Особливо цього року дуже важливо показати світові, що ми сильні, єдині та вільні. Ми хочемо нагадати людям, що росія вторглася в Україну як вільну, незалежну країну. Тому ми пройдемося вулицями Берліна і показажемо людям, що ми не здамося і нікому не дозволимо забрати нашу незалежність", – пишуть організатори параду.

Хода розпочнеться о 17:30 на Брайтшайдпляц. Українці планують пройти вулицями Берліну аж до Бранденбурзьких воріт. Учасників закликають приходити з плакатами та українською символікою.

"Важливо бути голосним і зібрати якомога більше людей", – закликають організатори.

У Києві масових заходів до Дня незалежності не буде: обмежаться виставкою знищеної російської техніки та флешмобами.

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