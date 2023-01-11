У Білорусі можуть створювати аналог російського ПВК Вагнера, - розслідування DW

Про це мовиться на сайті Deutsche Welle.

Як відомо з розмови журналістів із представником Об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони та нацбезпеки Валерієм Сахащиком, персонал білоруського охоронного підприємства "ГардСервіс" тренується уже декілька місяців.

Зазначається, що ГардСервіс - єдина організація, яка надає послуги з охорони, маючи зброю. Так, це дозволено указом Олександра Лукашенка.

За інформацією представника кабінету Тихановської, приватне охоронне підприємство в рази збільшило кількість співробітників та готується до участі в бойових діях: "знаю, що офіцери 5-ї бригади спецназу (базується у Мар'їній Гірці Мінської області - Ред. ) тренують співробітників ГардСервіс на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо", там також проходять активні дії".

Сахащак також припускає, чисельність працівників ГардСервісу могла зрости до більш як тисячі осіб.

"Співрозмовник DW вважає, що співробітників ГардСервіс можуть використовувати в диверсійно-розвідувальних групах і далі для штурмів як найманців російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. Раніше Валерій Сахащик заявляв , що у ГардСервіс Володимир Путін "інвестував дуже серйозну суму" і створює з неї "білоруський аналог Вагнера".

Нагадаємо, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у ніч з 6 на 7 січня до Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими солдатами.

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого.

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін переконаний, що для повторного наступу з території Білорусі росіянам потрібно сформувати ударне угруповання з 40 тис. війська.

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