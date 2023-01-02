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Війна з Росією: хроніка
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У боях за Україну загинув режисер монтажу Віктор Онисько

2 січня, 2023 понедiлок
02:03
війна з Росією Віктор Онисько

Український режисер монтажу Віктор Онисько, який працював над українськими стрічками "Сторожова застава", "Черкаси", "Захар Беркут", "Віддана", загинув на війні проти РФ

Про смерть захисника України повідомила його дружина, культурна менеджерка та кураторка кінопрограм, Ольга Бірзул та пресслужба Національного центру Олександра Довженка.

"Два рази на нулі – Херсонщина і Донбас. Без жодної можливості на побачення. Ти дуже втомився, але беріг своїх побратимів. Ти переживав за кожну втрату. Ти казав, що на війні немає більшої тортури, ніж повідомляти родинам про загиблих. Тепер і я відчула це на собі. Моє серце розривалося, коли твій воїн ридав у слухавку і присягався мені, що не знав кращої людини й командира", – написала Бірзул.

У режисера монтажу Віктора Ониська залишилася 9-річна донька.

Відомо, що полеглий захисник працював над українськими фільмами та серіалами, серед них "Захар Беркут" та "Сторожова застава". Крім того, Онисько також працював над стрічками "Черкаси" та "Віддана".
"Неймовірна втрата для кіноспільноти та України. Вічна шана герою. Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в дописі Національного центру Олександра Довженка.
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