У боях за Україну загинув режисер монтажу Віктор Онисько
Український режисер монтажу Віктор Онисько, який працював над українськими стрічками "Сторожова застава", "Черкаси", "Захар Беркут", "Віддана", загинув на війні проти РФ
Про смерть захисника України повідомила його дружина, культурна менеджерка та кураторка кінопрограм, Ольга Бірзул та пресслужба Національного центру Олександра Довженка.
"Два рази на нулі – Херсонщина і Донбас. Без жодної можливості на побачення. Ти дуже втомився, але беріг своїх побратимів. Ти переживав за кожну втрату. Ти казав, що на війні немає більшої тортури, ніж повідомляти родинам про загиблих. Тепер і я відчула це на собі. Моє серце розривалося, коли твій воїн ридав у слухавку і присягався мені, що не знав кращої людини й командира", – написала Бірзул.
У режисера монтажу Віктора Ониська залишилася 9-річна донька.
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