Про це повідомляє видання inews.co.uk з посиланням на слова анонімного чинного офіцера британської розвідки.

"Принаймні одна SIM-карта, здатна передавати дані про місцеперебування, була виявлена ​​під час перевірки урядових і дипломатичних автомобілів", - розповів він.

За словами офіцера, SIM-карту виявили після того, як автомобілі були "хірургічним шляхом розібрані до останнього гвинтика" співробітниками спецслужб.

Відомо, що такі картки здатні не лише відстежувати геолокацію транспортних засобів та надсилати дані назад до державних постачальників у Китаї. Причому використовуватись SIM-карта могла протягом місяців і навіть років без відома пасажирів.

Зазначається, що шпигунський пристрій було розміщено в автомобілі всередині герметичної частини, імпортованої від постачальника з Китаю та встановленої виробником транспорту.

Відомо, що урядовий транспорт вирішили перевірити на тлі стурбованості щодо наявності шпигунського програмного забезпечення.

Китайські офіційні особи відкинули ці викриття як "безпідставні та чисті чутки".

"Ми рішуче проти політичних маніпуляцій щодо нормального економічного та торговельного співробітництва або будь-якої дискредитації китайських підприємств", - заявили вони.

Видання додає, що це відкриття викликає серйозні занепокоєння щодо нацбезпеки на тлі вимог високопоставлених політиків щодо термінового перегляду "системної загрози", яку представляє китайська розвідка.

На думку розвідувальних джерел, із якими поспілкувалось inews.co.uk, виявлений пристрій свідчить про ширший підхід Китаю до прослуховування західних посадовців. Останніми роками західні країни активно протидіють намаганню Китаю шпигувати через засоби зв'язку, зокрема технологію 5G, де активно використовуються китайські технології.

2 грудня ЗМІ повідомили, що Британія відмовила Китаю в будівництві нового посольства в Лондоні з міркувань безпеки. Комітет Тауер-Гамлетс лондонського району Іст-Енд одноголосно відхилив подання Китаю про будівництво нового приміщення посольства у Великій Британії. Місцеві жителі району, в якому Китай хотів побудувати власне посольство, нарікали, що представники Китаю недостатньо інформували їх про плани будівництва. Під час дебатів члени ради Тауер-Гамлетс також почули, побоювання від місцевих жителів щодо того, що за ними шпигують.

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