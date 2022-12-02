Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що комітет Тауер-Гамлетс лондонського району Іст-Енд одноголосно відхилив подання Китаю про будівництво нового приміщення посольства у Великій Британії. Рішення було прийняте на тлі зростальної стурбованості щодо дипломатичної діяльності Пекіна у Сполученому Королівстві. Зокрема виникли побоювання щодо загрози безпеці для місцевих жителів.

Нове посольство Китаю мало бути зведене на місці історичної ділянки землі в Лондоні під назвою Королівський монетний двір, яка раніше належала королівській родині й містила підприємство з карбування монет. Її китайська влада придбала ще у 2018 році за 312 мільйонів доларів.

Проте на зустрічі комітету раду переконали заблокувати пропозиції Китаю на тій підставі, що нове посольство не лише становитиме загрозу для безпеки місцевих жителів, а й перешкоджатиме руху в цій густонаселеній частині східного Лондона, неподалік від фінансового району столиці та лондонського Тауера.

Крім того, під час слухань місцеві жителі цього району нарікали, що представники Китаю недостатньо інформували їх про плани будівництва. Під час дебатів члени ради Тауер-Хамлетс також почули, побоювання від місцевих жителів щодо того, що за ними шпигують.

Тому члени ради скасували попередній висновок про те, що поданий китайським посольством план будівництва "в цілому відповідає" плану розвитку району.

26 жовтня Китай звинуватили у створенні незаконних "поліційних дільниць" у Нідерландах, які діють під виглядом сервісних центрів для китайських громадян, а на практиці використовуються для тиску на китайських дисидентів. Про створення відповідних китайських осередків стало відомо після публікацій ряду західних ЗМІ доповіді іспанської правозахисної організації Safeguard Defenders. У ній зазначається що поліція двох китайських провінцій створила 54 "закордонні сервісні центри" у 21 країні. Більшість із них розташовані у Європі, зокрема - 9 в Іспанії, 4 в Італії, 2 у Лондоні, один у Глазго.

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