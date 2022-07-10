У Бундестазі замислилися над видобутком газу в Північному морі

Це потрібно аби "позбутися фатальної залежності від російського газу", заявила політикиня в інтерв'ю Spiegel.

За її словами, німецька влада має вже зараз готуватися до непростого опалювального сезону 2022-2023 років.

ВДПН вимагає, щоб дефіцитний газ "був доступним насамперед для житла та промисловості, а не перетворюватися на електроенергію".

"У довготривалій перспективі це означає, що ми також розглядаємо німецький видобуток газу в Північному морі та на узбережжі, аби позбутися фатальної (газової - ред.) залежності від Росії", - наголосила Каріна Конрад.

Окрім того, її партія не погоджується з баченням міністерств екології та економіки, обидва з яких очолюються представниками партії "Зелені", щодо обмеження діяльності німецьких АЕС.

"Можливе продовження роботи наших атомних електростанцій, які все ще знаходяться в мережі, тепер має бути переоцінено, і, безумовно, до цього слід підійти інакше, ніж ми могли це зробити навесні", - додала заступниця голови фракції "вільних демократів" у нижній палаті німецького парламенту.

До нинішньої ліво-центристської урядової коаліції, чиї міністри увійшли до складу чинного уряду Німеччини, входять три политичні сили - Соціал-демократична партія Німеччини, "Зелені", Вільна демократична партія.

Німецькі праві (ХДС/ХСС й окремо ХДС та ХСС) наразі перебувають в опозиції.

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