У Бундестазі замислилися над видобутком газу в Північному морі
Заступниця голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Каріна Конрад просить уряд ФРН вивчити можливість видобутку газу в Північному морі та на його узбережжі
Це потрібно аби "позбутися фатальної залежності від російського газу", заявила політикиня в інтерв'ю Spiegel.
За її словами, німецька влада має вже зараз готуватися до непростого опалювального сезону 2022-2023 років.
ВДПН вимагає, щоб дефіцитний газ "був доступним насамперед для житла та промисловості, а не перетворюватися на електроенергію".
"У довготривалій перспективі це означає, що ми також розглядаємо німецький видобуток газу в Північному морі та на узбережжі, аби позбутися фатальної (газової - ред.) залежності від Росії", - наголосила Каріна Конрад.
Окрім того, її партія не погоджується з баченням міністерств екології та економіки, обидва з яких очолюються представниками партії "Зелені", щодо обмеження діяльності німецьких АЕС.
"Можливе продовження роботи наших атомних електростанцій, які все ще знаходяться в мережі, тепер має бути переоцінено, і, безумовно, до цього слід підійти інакше, ніж ми могли це зробити навесні", - додала заступниця голови фракції "вільних демократів" у нижній палаті німецького парламенту.
- До нинішньої ліво-центристської урядової коаліції, чиї міністри увійшли до складу чинного уряду Німеччини, входять три политичні сили - Соціал-демократична партія Німеччини, "Зелені", Вільна демократична партія.
- Німецькі праві (ХДС/ХСС й окремо ХДС та ХСС) наразі перебувають в опозиції.
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