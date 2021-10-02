У Чернігові вбили капітана поліції

Поряд з ним був ще один потерпілий, але не при тямі. Його доправили в реанімацію, інформує Еспресо.TV.

Обидва чоловіки є правоохоронцями, капітани поліції. На момент нападу вони були не на службі, передає чернігівська газета Високий Вал.



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"Наразі чотирьох осіб, які підозрюються у нападі на поліцейських, вже затримано", - додає Чeline.











У Нацполіції зазначають, що непорозуміння між двома групами чоловіків, що переросло в жорстоку бійку, сталося близько 1-ї години ночі у розташованому неподалік супермаркеті.



Для встановлення об'єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.



Всіх, хто міг стати свідком події, просять звернутися за телефоном 093 853 41 16.





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