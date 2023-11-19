У Чорному й Азовському морях російські ракетоносії відсутні

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Росія вивела з Чорного та Азовського моря кораблі, а в Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп якого до 8 ракет.

За даними ВМС ЗСУ за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 0 суден, з них 0 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Військові наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).