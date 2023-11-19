У Чорному й Азовському морях російські ракетоносії відсутні
Станом на ранок 19 листопада в Чорному та Азовському морях російські ракетоносії відсутні. У Середземному морі 1 носій крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
Росія вивела з Чорного та Азовського моря кораблі, а в Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп якого до 8 ракет.
За даними ВМС ЗСУ за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 0 суден, з них 0 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Військові наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
- Станом на ранок суботи, 18 листопада, російські окупанти не утримують жодного ракетоносія у Чорному та Азовському морях.
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