У Данії росіянин намагався вкрасти у Центробанку $3,5 млрд - його засудили
Данський суд засудив громадянина Росії до трьох років в’язниці та депортації за спробу грубого шахрайства та підробки під час підготовки афери на $3,5 млрд проти Центрального банку Данії
Про це повідомляє Bloomberg.
53-річний чоловік підробив документи та вдавав представника інвестиційної компанії, щоб обманом змусити Центральний банк виплатити йому гроші, йдеться у заяві поліції.
Він був заарештований минулого року після того, як надіслав кілька електронних листів і навіть особисто з’явився у банк в Копенгагені.
Прокурор назвав цей випадок "незвичним" і сказав, що Центральний банк Данії швидко запідозрив росіянина у злочині та звернувся до поліції, зазначили у заяві.
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