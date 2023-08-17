У Данії росіянин намагався вкрасти у Центробанку $3,5 млрд - його засудили

Про це повідомляє Bloomberg.

53-річний чоловік підробив документи та вдавав представника інвестиційної компанії, щоб обманом змусити Центральний банк виплатити йому гроші, йдеться у заяві поліції.

Він був заарештований минулого року після того, як надіслав кілька електронних листів і навіть особисто з’явився у банк в Копенгагені.

Прокурор назвав цей випадок "незвичним" і сказав, що Центральний банк Данії швидко запідозрив росіянина у злочині та звернувся до поліції, зазначили у заяві.