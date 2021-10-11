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У Департаменті молоді та спорту КМДА провели обшуки

11 жовтня, 2021 понедiлок
19:22
Кримінал У Департаменті молоді та спорту КМДА провели обшуки

У ході обшуку в Департаменті молоді та спорту КМДА виявили та вилучили документи про проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства з приватним товариством

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, 11 жовтня Голосіївська окружна прокуратура міста Києва провела обшуки у службових приміщеннях Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України.

За версією слідства, посадові особи комунального підприємства "Спортивний комплекс", яке підпорядковується департаменту молоді та спорту КМДА, на підставі укладених договорів безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунки підрядних організацій за виконані роботи з капітального ремонту стадіону, фактично надані за завищеними цінами і не в повному обсязі. Дії чиновників завдали збитків територіальній громаді на суму понад 700 тис. грн.

У ході обшуку виявили та вилучили документи про проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства з приватним товариством. Вони будуть відправлені на експертизу

У ході обшуку двом інженерам технічного нагляду повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Також планується вручення підозри третій особі - представнику підрядної організації.

  • Нагадаємо, прокуратура провела обшуки на Київводоканал і Київтеплоенерго у справі про розкрадання близько 10 млн грн.

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КМДА
обшуки
прокуратура Києва
новини Києва
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