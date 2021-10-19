У Дерипаски прокоментували обшуки ФБР у Вашингтоні

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Reuters.



Водночас представник олігарха заперечив, що той є власником зазначених будинків. За словами представника Дерипаски, обшуки відбуваються у будинках його родичів.



Представник олігарха зазначив, що обшуки проводять за двома ордерами, пов'язаними з американськими санкціями.



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Нагадаємо, раніше телеканал NBC News повідомив, що у Вашингтоні агенти ФБР оточили будинок російського олігарха Олеги Дерипаски та проводять у ньому слідчі дії.



Дерипаска - один із низки російських олігархів, щодо яких Мінфін США запровадив санкції. Він пов'язаний із президентом РФ Володимиром Путіним. Мінфін США повідомляв, що його діяльність досліджували щодо відмивання грошей, незаконного прослуховування урядових чиновників, погроз життю конкурентів, вимагання.



Дерипаска намагався оскаржити санкції, але але суддя федерального суду відхилив позов. Олігарху неодноразово відмовляли у в'їзді до США через можливі зв'язки з організованою злочинністю, проте низка чиновників США заявили, що наданий російським урядом дипломатичний статус дозволив Дерипасці в'їхати до країни, використовуючи дипломатичний імунітет.



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