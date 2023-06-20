У Держдепі описали механізм можливої передачі Україні винищувачів F-16
Представник Держдепу США з військово-політичних питань Стен Браун заявив, що можлива передача Україні винищувачів F-16 відбуватиметься у два етапи
Про це він сказав Military Times.
За словами Брауна, хоча США наразі не оголосили про передачу винищувачів F-16 Україні, вони підтримують намір інших союзників доставити ці літаки до Києва.
Але рішенню про передачу винищувачів має передувати отримання ліцензії на навчання льотчиків. Це один із перших кроків, наголосив представник Держдепу.
Після цього потрібно буде визначити, яким чином літаки будуть передані – третьою стороною чи іншим способом. Браун наголосив, що Держдеп уже працює над оформленням документів для запитів на передачу від третіх сторін, які надходять із таких країн, як Нідерланди, щоб можна було розпочати навчання пілотів. При цьому Браун відмовився назвати конкретні терміни завершення цієї процедури.
Водночас він зазначив, що війна в Україні спонукала США до перегляду процесів продажу військової техніки за кордоном, аби гарантувати швидке та ефективне отримання Україною необхідної військової допомоги та оптимізувати процеси продажу для інших союзників США.
- 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
- 25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
- Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
- 19 червня виробник F-16 заявив про готовність навчати українських пілотів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе