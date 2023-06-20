У Держдепі описали механізм можливої передачі Україні винищувачів F-16

Про це він сказав Military Times.

За словами Брауна, хоча США наразі не оголосили про передачу винищувачів F-16 Україні, вони підтримують намір інших союзників доставити ці літаки до Києва.

Але рішенню про передачу винищувачів має передувати отримання ліцензії на навчання льотчиків. Це один із перших кроків, наголосив представник Держдепу.

Після цього потрібно буде визначити, яким чином літаки будуть передані – третьою стороною чи іншим способом. Браун наголосив, що Держдеп уже працює над оформленням документів для запитів на передачу від третіх сторін, які надходять із таких країн, як Нідерланди, щоб можна було розпочати навчання пілотів. При цьому Браун відмовився назвати конкретні терміни завершення цієї процедури.

Водночас він зазначив, що війна в Україні спонукала США до перегляду процесів продажу військової техніки за кордоном, аби гарантувати швидке та ефективне отримання Україною необхідної військової допомоги та оптимізувати процеси продажу для інших союзників США.