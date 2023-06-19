Головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон сказав про це в інтерв'ю британській газеті Financial Times.

"Ми готові не тільки заповнити потреби в нових F-16, але й надати будь-які модифікації F-16, а також навчання, обладнання та системи", - сказав Сент-Джон.

Він наголосив, що рішення може бути ухвалене лише внаслідок переговорів між Україною, США та іншими західними союзниками. Сам виробник ніяк не впливає на рішення про передачу винищувачів Україні.

Варто зазначити, що про готовність передати Україні F-16 іще не оголосила жодна країна.