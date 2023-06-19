Виробник F-16 заявив про готовність навчати українських пілотів, якщо країни НАТО передадуть Києву літаки
Голова американської компанії Lockheed Martin, одного з лідерів оборонної промисловості США, заявив, що виробник F-16 готовий навчати українських пілотів
Головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон сказав про це в інтерв'ю британській газеті Financial Times.
"Ми готові не тільки заповнити потреби в нових F-16, але й надати будь-які модифікації F-16, а також навчання, обладнання та системи", - сказав Сент-Джон.
Він наголосив, що рішення може бути ухвалене лише внаслідок переговорів між Україною, США та іншими західними союзниками. Сам виробник ніяк не впливає на рішення про передачу винищувачів Україні.
Варто зазначити, що про готовність передати Україні F-16 іще не оголосила жодна країна.
- 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
- 25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
- Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
- 15 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що навчання ЗСУ на винищувачах уже розпочалися.
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