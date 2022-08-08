У Донецьку триває "суд" над українськими полоненими: "прокурор ДНР" просить розстріляти бійців українського підрозділу "Ведмеді"

Про це повідомили у сепаратистських Новинах Донбасу.

Зазначається, що сьогодні, 8 липня, "завершилися дебати сторін у справі". За словами джерела, "прокурор попросив найвищу міру покарання — розстріл".

Він додав, що на попередніх засіданнях суд допитав полонених бійців і свідків. Засідання відбуваються у закритому режимі. За словами джерела, "є ймовірність, що суд винесе найвищу міру покарання".

"Судовий процес" в об’єднаній справі "Ведмедів" та їхнього командира — Олександра Кравцова розпочався 1 серпня.

Учасників підрозділу "Ведмеді" було взято у полон у травні під час виходу з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

"Слідство ДНР" стверджує, що в період з осені 2017 року по 20 травня 2022 року бійці підрозділу "брали участь у збройному конфлікті та військових діях проти "ДНР", дотримуючись при цьому ідеології нацизму та інших людиноненависницьких ідей". Справу "Ведмедів" було передано до "Верховного суду ДНР" на початку липня.

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Зазначається, що командиру "Ведмедів" Олександру Кравцову "було висунуто звинувачення за трьома статтями кримінального кодексу ДНР". Він звинувачується "в участі у незаконному збройному формуванні" та "діях спрямованих на повалення конституційного ладу республіки". Також повідомляється, що Кравцов "цілком визнав провину".

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.

2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

3 серпня комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеки українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.

ООН планує запустити місію, яка "встановлюватиме факти" російського теракту в Оленівці.

6 серпня Костянтин Величко, волонтер з Маріуполя, який пройшов Оленівську колонію, розповів, що під час поселення до колонії над ув'язненими відбувалися розправи, людей проганяли через стрій, били арматурою, палицями, особливо страждали артилеристи та командний склад.

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