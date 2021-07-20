У двох регіонах України перевищено показник COVID-госпіталізацій
В Одеській та Тернопільській областях перевищено рівень госпіталізацій хворих із COVID-19 чи підозрою на нього
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Як зазначається, станом на 19 липня, в Одеській області показник динаміки госпіталізацій становив 50,3%, а в Тернопільській – 88,9% (норма не більш як 50%),
У свою чергу, в Луганській області найбільший коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Останні три дні він перевищує 4%.
Усі регіони України наразі перебувають у "зеленій" зоні карантину.
- Нагадаємо, 19 липня в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 23, медпрацівників – 13).
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