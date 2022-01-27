У ЄС схвалили застосування пігулок Pfizer проти COVID-19

Про це повідомляє Reuters.



"Згідно з даними клінічних випробувань компанії, Paxlovid був майже на 90% ефективним у запобіганні госпіталізації та смерті пацієнтів із високим ризиком важких захворювань. Останні лабораторні дані свідчать про те, що препарат також зберіг свою ефективність проти штаму "Омікрон", - йдеться у повідомленні.



Paxlovid можна приймати вдома при появі симптомів COVID-19. Комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес заявила, що це перший такий препарат, і він може значно вплинути на стан людей, у яких є ризик тяжкого перебігу захворювання.



"Paxlovid - це перший пероральний противірусний засіб для домашнього використання в нашому портфоліо, і він може реально змінити ситуацію для людей із високим ризиком прогресування до важкої форми COVID-19", - заявила Кіріакідес.

Нагадаємо, Україна підписала договір з компанією Pfizer на закупівлю пігулок Paxlovid від коронавірусу.

У США регулятори охорони здоров'я дозволили випускати та вживати пігулки Paxlovid, також застосовувати препарат дозволили у Великій Британії та Канаді.